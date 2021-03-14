Доспасались: во время учений МЧС погибла собака

Она попала под колёса спецтехники с маркировкой «Раздяловичи» в районе железнодорожного переезда по улице Чайковского, передает .





По словам одного из очевидцев, машины ждали, когда откроется шлагбаум на переезде, так как проходил поезд. Стоял в очереди и спасательный расчет РОЧС с Раздяловичского поста, который ехал на тренировку по ликвидации условного пожара на подстанции РЭС.





Когда движение разрешили и машины тронулись, на дорогу выбежала собака. Она попала под колёса спасательного «МАЗа».





Водитель спецтехники позже объяснил, что до последнего пытался уйти от наезда на животное. По его словам, в какой-то момент собака по непонятной причине все же бросилась под колёса спецтехники РОЧС.





– Мы пропускали эту собаку. Я даже взялся ближе к встречным машинам, чтобы не наехать. Это все есть на нашем видеорегистраторе, — оправдывался спасатель.





На место приехали волонтёры, помогающие бездомным животным из организации «Двор-няшка». Они надеялись, что собаку можно спасти. Однако шансов у животного не было.



