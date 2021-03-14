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Доспасались: во время учений МЧС погибла собака

В Ганцевичах во время учений спасателей 11 марта произошло трагическое происшествие. Погибла собака.

Она попала под колёса спецтехники с маркировкой «Раздяловичи» в районе железнодорожного переезда по улице Чайковского, передает .

По словам одного из очевидцев, машины ждали, когда откроется шлагбаум на переезде, так как проходил поезд. Стоял в очереди и спасательный расчет РОЧС с Раздяловичского поста, который ехал на тренировку по ликвидации условного пожара на подстанции РЭС.

Когда движение разрешили и машины тронулись, на дорогу выбежала собака. Она попала под колёса спасательного «МАЗа».

Водитель спецтехники позже объяснил, что до последнего пытался уйти от наезда на животное. По его словам, в какой-то момент собака по непонятной причине все же бросилась под колёса спецтехники РОЧС.

– Мы пропускали эту собаку. Я даже взялся ближе к встречным машинам, чтобы не наехать. Это все есть на нашем видеорегистраторе, — оправдывался спасатель.

На место приехали волонтёры, помогающие бездомным животным из организации «Двор-няшка». Они надеялись, что собаку можно спасти. Однако шансов у животного не было. 
Источник: 1reg.by
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