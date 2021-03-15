B Лиде двух братьев подозревают в избиении милиционеров «из мести за выполнение ими служебной деятельности»

Лидским РОСК возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» в отношении двух лидчан, родных братьев, 28 и 29 лет от роду.