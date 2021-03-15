Разговорчики в сети: «Хоть что-то жевать долго можно будет»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Как сообщает FINANCE.TUT.BY, инфляция в этом году ставит один рекорд за другим: за два первых месяца она составила 3,1% (при плане на 2021-й — до 5%).





Среди продуктов в лидерах по подорожанию в январе и феврале оказались в том числе картошка, морковь, свекла, репчатый лук, цены на которые выросли больше чем на 20%. Заметно увеличилась также стоимость рыбы, соли, сладостей. В общем подорожали почти все продовольственные товары. Но все-таки нашлись 11 позиций, на которые за 2 месяца этого года цены унизились.





Среди них, по данным Белстата, оказались цитрусовые плоды (-9%), свежие помидоры (-4,2%), жевательная резинка (-0,4%), паштет, зельц, сальтисон (-0,4%), тушеная консервированная свинина (-0,3%), некоторые виды икры рыб (-0,2%), бескостная свинина (-0,2%), мясные пельмени (-0,%), мюсли (-0,03%). Из напитков подешевело столовое виноградное вино (-0,5%).





При этом в топ-10 подорожавших продуктов в январе-феврале этого года попали бананы (+34,9%), виноград (+29,4%), свекла (+25%), свежие огурцы (+23,1%), морковь (+22,8%), картофель (+21,3%), репчатый лук (+20,1%), маргарин (+17,1%), сладкий перец (+16,9%), пищевая соль (+16,2%). В лидерах по росту цен также значатся многие крупы, рыба, растительное масло, сладости, мясо кур, консервы.





Байнет: «Цены не упали, а споткнулись»





Форумчане изучают и обсуждают списки. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.





«Срочно таримся жевательной резинкой. Хоть что-то жевать долго можно будет».





«Ну, если жвачка – пищевой продукт, то желаю всем чиновникам питаться исключительно ею, приятного аппетита!»





«Мясные пельмени подешевели на 0% – Белстат он такой...»





«Цены не упали, а немного споткнулись».

«Не вижу упадка цен ни в одном магазине»





«Хоть бы адреса дали магазинов, где так подешевело, а то я что-то не заметил».