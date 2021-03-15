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Зикрацкого хотят лишить адвокатской лицензии за комментарии в СМИ

Сергея Зикрацкого вызывают на внеочередную аттестацию на заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Об этом адвокат написал в своем аккаунте в Фейсбуке.


Сергей Зикрацкий / facebook.com/pressclubbelarus

Заседание назначено на 24 марта, передает Еврорадио. Причиной переаттестации стали высказывания Зикрацкого в СМИ.

"Думаете, основанием для вызова на внеочередную аттестацию стали жалобы моих клиентов? Нет. Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированные, а значит, надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом", — рассказал юрист.

Зикрацкий работает адвокатом с 2013 года. По его подсчетам, за это время он составил клиентам более 2000 актов (в среднем более 20 актов ежемесячно) и провел более 280 гражданских и хозяйственных дел (примерно 3 новых дела каждый месяц).

В последнее время Зикрацкий защищает интересы задержанных сотрудников Пресс-клуба и участвует в других политических процессах.

Кстати, предыдущее заседание квалификационной комиссии при Минюсте прошло 3 марта. На него вызвали семь адвокатов, только один из них прошел ее успешно. Не были аттестованы Андрей Барташевич, Елена Шинкаревич и Николай Ётко. Еще три адвоката прошли аттестацию "условно": их судьба будет повторно рассматриваться через полгода.

Несколько адвокатов, которые вели политические дела, были лишены лицензий ранее — например, Александр Пыльченко и Людмила Казак.
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