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Завещание, брачный договор или внесение изменений в устав — 15 марта нотариусы будут консультировать бесплатно

В День Конституции 15 марта нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.


В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, пишет ВГ, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств, говорится на Национальном правовом портале.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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