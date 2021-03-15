







Об этом они рассказали изданию «Комсомольская правда в Беларуси».





«Чтобы собраться, долбили лед на полу и выносили воду». Жители Комарина рассказали, как в местном кафе провели поминки





Сельчане рассказали журналистам, что недавно они хоронили друга. Поминки было решено устроить в местном кафе — единственном на весь посёлок. Однако оказалось, что заведение совершенно не готово для приёма посетителей.





«Зашли и ужаснулись: по щиколотку воды! Работники объяснили, что случилось что-то с котлом, морозы ударили — испортилось отопление. А потом все растаяло. Решили: что ж делать, будем убирать», — рассказала местная жительница.





По её словам, сельчане черпали воду вёдрами и шуфлями, затем выносили на улицу. Справились с работой за четыре часа. Однако оказалось, что вода снова стала приходить — из соседнего зала. Было решено навести порядок и там.





Ломом долбили лед, складывали в ведра и выносили, воду тоже убирали. Там еще мебель лежала в воде — жалко, хорошая была… Так и проводили поминки. Сидели в пальто, в куртках — отопления-то нету», — рассказала местная жительница.









Также комаринцы переживают, что кафе, принадлежащее Брагинскому филиалу Гомельского областного потребительского общества, хотят сдать предпринимателю.





Сельчане считают, что там могут устроить бильярд.





В Брагинском филиале Гомельского областного потребительского общества рассказали, что здание кафе в Комарине в нормальном состоянии, а произошедшее — просто чрезвычайная ситуация, случившаяся из-за снега. Якобы с приходом потепления снег на крыше начал таять и залил помещение. Замдиректора заверила, что ситуацию исправили именно работники филиала.