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«Чтобы собраться, долбили лед на полу и выносили воду». Жители Комарина рассказали, как в местном кафе провели поминки

Жители посёлка Комарин Брагинского района Гомельской области жалуются на работу местного кафе.



Об этом они рассказали изданию «Комсомольская правда в Беларуси».

«Чтобы собраться, долбили лед на полу и выносили воду». Жители Комарина рассказали, как в местном кафе провели поминки

Сельчане рассказали журналистам, что недавно они хоронили друга. Поминки было решено устроить в местном кафе — единственном на весь посёлок. Однако оказалось, что заведение совершенно не готово для приёма посетителей.

«Зашли и ужаснулись: по щиколотку воды! Работники объяснили, что случилось что-то с котлом, морозы ударили — испортилось отопление. А потом все растаяло. Решили: что ж делать, будем убирать», — рассказала местная жительница.

По её словам, сельчане черпали воду вёдрами и шуфлями, затем выносили на улицу. Справились с работой за четыре часа. Однако оказалось, что вода снова стала приходить — из соседнего зала. Было решено навести порядок и там.

Ломом долбили лед, складывали в ведра и выносили, воду тоже убирали. Там еще мебель лежала в воде — жалко, хорошая была… Так и проводили поминки. Сидели в пальто, в куртках — отопления-то нету», — рассказала местная жительница.


 
Также комаринцы переживают, что кафе, принадлежащее Брагинскому филиалу Гомельского областного потребительского общества, хотят сдать предпринимателю. 

Сельчане считают, что там могут устроить бильярд.

В Брагинском филиале Гомельского областного потребительского общества рассказали, что здание кафе в Комарине в нормальном состоянии, а произошедшее — просто чрезвычайная ситуация, случившаяся из-за снега. Якобы с приходом потепления снег на крыше начал таять и залил помещение. Замдиректора заверила, что ситуацию исправили именно работники филиала.
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