Беларусь оказалась на 180-м месте по уровню власти женщин
Беларусь по уровню власти женщин в национальных правительствах заняла 180-е место среди 195 рассматриваемых стран.
Об этом свидетельствует визуализация, составленная на основании исследования проекта Visual Capitalist. Он на основании разработанного программой «Женщины и внешняя политика», «Индекса силы женщин», а также данных ООН, составил рейтинг стран по доле женщин, занимающих министерские должности в 195 национальных кабинетах министров или, проще говоря, правительствах.
В Беларуси доля женщин – членов Совета министров, по подсчетам исследователей, пишет Ежедневник, составила 3,5%. Этот показатель позволил отнести Беларусь к группе самых патриархальных государств.
В рейтинге власти женщин Беларусь заняла 180-е место. Для сравнения, соседняя Украина в данном списке занимает 33-е место, Латвия – 75-е, Польша – 101-е, Россия – 131-е, а Литва – 160-е место.
Исследователи определили Топ-5 стран с наибольшим процентом политической власти женщин:
Испания: 66,7%
Финляндия: 61,1%
Никарагуа: 58,8%
Колумбия: 57,9%
Австрия: 57,1%
Как говорится в исследовании, несмотря на то, что женщины составляют половину населения мира, они не всегда представлены на более высоких уровнях государственного управления. Только в 14 странах не менее 50% женщин занимают министерские должности в национальном кабинете.
В то же время в девяти странах , например, в Саудовской Аравии и Таиланде, женщины составляют 0%.
На сегодняшний день всего 24 страны имеют женщину-главу государства или правительства.
Справедливости ради стоит отметить, что, по данным Белстата, сегодня в Беларуси среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей — 58,2%. Высок процент женского участия в органах судебной власти страны – 69,4%.
Беларусь является лидером по гендерному равенству среди стран-членов ЕАЭС, согласно докладу Всемирного экономического форума, занимая в нем 29-е место.
Кроме того, в «Индексе силы женщин», на которое ссылается данное исследование, Беларусь занимает 38-е место по оценке политического паритета. Однако в индексе анализируется доля женщин, которые занимают посты глав государств или правительств, доля женщин-членов правительств, их присутствие в национальных законодательных органах, в качестве кандидатов в национальные законодательные органы и в органы местного самоуправления. А данное исследование вычленяет только женщин – руководителей министерств и ведомств.
Источник: Андрей Даутин
07:09 15/03/2021
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