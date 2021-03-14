



Напомним, речь шла о смерти пациентов на ИВЛ от падение подачи кислорода. Об этом рассказал Владимир Мартов, заведующий отделением реанимации Больницы скорой медицинской помощи. На вопрос корреспондента: связана ли гибель пациентов с подачей кислорода, глава Минздрава ответил: «По нашим данным, нет. По представленным в наш адрес данным – нет».





Но, как следует из репортажа, подробное рассмотрение случившегося будет озвучено «повторно на лечебно-контрольном совете». К вопросу об увольнении доктора Мартова было отмечено: " В принципе, продление или непродление контракта – это право нанимателя. Думаю, что не только и не столько этот факт сыграл роль. Наверное, были какие-то вопросы к заведующему отделением, поскольку это структурное подразделение, и это не просто доктор – несет ответственность прежде всего за пациентов и за свой коллектив".





В частности, в данном выпуске телевизионных новостей Дмитрий Пиневич не привел конкретного доказательства, которое бы хоть как-то опровергли заявление доктора Мартова.



