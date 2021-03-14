Еще четверо признаны политзаключенными

Представители правозащитного центра «Весна» признали узниками совести жителей Брестской области: всего 48 человек. В настоящее время в СИЗО №7 Бреста находится 41 человек. В СИЗО №6 г. Барановичи находятся 7 человек.









Примечательно, что некоторые люди были переведены из Барановичей в Брест в течение недели. Среди новых политзаключенных Сергей Хацкевич был приговорен к трем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 293 УК РФ за «массовые беспорядки» 10 августа в Бресте. Примечательно, что парень несовершеннолетний. Ольге Глушан предъявлено обвинение по следующему делу. Валерий Мельничук обвиняется в «массовых беспорядках» 10 августа в Бресте. А Денис Хазей был приговорен к трем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 293 УК РФ по тому же делу.







