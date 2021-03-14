ГПК: более 1,1 тыс. грузовиков ожидает очереди на выезд из Беларуси
О продолжающихся очередях грузового транспорта, ожидающего выезда из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет в воскресенье.
По состоянию на 14.00 на выезде в Литву стоят более 730 фур. Самая большая очередь собралась в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 220 грузовиков.
В "Котловке" очереди на выезд ожидает более 120 большегрузов. В пункте "Бенякони" выезда ожидают еще более 210 фур, в "Привалке" - свыше 180.
Выезда в Латвию в двух пунктах пропуска ожидают более 210 машин, на белорусско-польском направлении в очереди стоят больше 200 грузовиков, пишет interfax.by
На границе с Украиной очередей нет.
18:53 14/03/2021
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