ГПК: более 1,1 тыс. грузовиков ожидает очереди на выезд из Беларуси

По состоянию на 14.00 на выезде в Литву стоят более 730 фур. Самая большая очередь собралась в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 220 грузовиков.





В "Котловке" очереди на выезд ожидает более 120 большегрузов. В пункте "Бенякони" выезда ожидают еще более 210 фур, в "Привалке" - свыше 180.





Выезда в Латвию в двух пунктах пропуска ожидают более 210 машин, на белорусско-польском направлении в очереди стоят больше 200 грузовиков, пишет interfax.by

На границе с Украиной очередей нет.