Больные коронавирусом под аппаратом ИВЛ / Reuters





Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку на фоне кончины 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.





О своем решении министр сообщил на пресс-конференции в Аммане.





Глава ведомства отметил, что взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.





Ранее о гибели 8 человек в госбольнице сообщил официальный иорданский телеканал «Аль-Мемлеке».Об этом пишет издание Anadolu.





Это случилось в городе Эл-Салат. О причине отключения кислорода не сообщается. После того, как о трагедии стало известно, у больницы собрались люди, подъехала полиция. Премьер Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту инцидента. Он пообещал, что расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.













Лукашенко заявил, что врача надо "поставить на место" если это "очередная политика", и Пиневич с ним согласился.





По данным Минздрава, нза последние сутки в Беларуси выявлено 995 новых случаев коронавируса. От болезни умерло 8 человек.