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Глава Минздрава подал отставку: из-за отключения кислорода погибли больные. Угадайте - где?

После трагедии в государственной больнице Иордании глава Минздрава страны Незир Убейдат подал отставку: он взял на себя моральную ответственность за трагедию. Был отключен кислород, погибло 8 больных коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Больные коронавирусом под аппаратом ИВЛ / Reuters

 Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку на фоне кончины 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.

О своем решении министр сообщил на пресс-конференции в Аммане.

Глава ведомства отметил, что взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.

Ранее о гибели 8 человек в госбольнице сообщил официальный иорданский телеканал «Аль-Мемлеке».Об этом пишет издание Anadolu.

Это случилось в городе Эл-Салат. О причине отключения кислорода не сообщается. После того, как о трагедии стало известно, у больницы собрались люди, подъехала полиция. Премьер Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту инцидента. Он пообещал, что расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.


Позже Лукашенко спросил главу Минздрава Пиневича об этом ЧП.  Однако чиновник вины не признал, сказав, уже ставшее примечание историческим: что "были небольшие перебои, мы там комиссию высылали".

Лукашенко заявил, что врача надо "поставить на место" если это "очередная политика", и Пиневич с ним согласился.

По данным Минздрава, нза последние сутки в Беларуси выявлено 995 новых случаев коронавируса. От болезни умерло 8 человек.
"Белорусский партизан"
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