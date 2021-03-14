Глава Минздрава подал отставку: из-за отключения кислорода погибли больные. Угадайте - где?
После трагедии в государственной больнице Иордании глава Минздрава страны Незир Убейдат подал отставку: он взял на себя моральную ответственность за трагедию. Был отключен кислород, погибло 8 больных коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.
Больные коронавирусом под аппаратом ИВЛ / Reuters
Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку на фоне кончины 8 больных из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.
О своем решении министр сообщил на пресс-конференции в Аммане.
Глава ведомства отметил, что взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.
Ранее о гибели 8 человек в госбольнице сообщил официальный иорданский телеканал «Аль-Мемлеке».Об этом пишет издание Anadolu.
Это случилось в городе Эл-Салат. О причине отключения кислорода не сообщается. После того, как о трагедии стало известно, у больницы собрались люди, подъехала полиция. Премьер Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту инцидента. Он пообещал, что расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.
Напомним, недавно врач в витебской БСМП заявил что 7 и 8 января 2021 года в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты, результатом этого стало несколько смертей.
Позже Лукашенко спросил главу Минздрава Пиневича об этом ЧП. Однако чиновник вины не признал, сказав, уже ставшее примечание историческим: что "были небольшие перебои, мы там комиссию высылали".
Лукашенко заявил, что врача надо "поставить на место" если это "очередная политика", и Пиневич с ним согласился.
По данным Минздрава, нза последние сутки в Беларуси выявлено 995 новых случаев коронавируса. От болезни умерло 8 человек.
"Белорусский партизан"
14:45 14/03/2021
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