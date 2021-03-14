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За пять дней фильм о "золотом дне" Лукашенко посмотрели 5 миллионов раз

Фильм "Золотое дно" Степана Путилы о недвижимости Александра Лукашенко за 5 дней посмотрели более 5-ти миллионов раз. Ленту, которая появилася на YouTube 8 марта и в которой рассказывается о самолётах, резиденциях и автопарке белорусского руководителя, лайкнули более 303 тысяч человек. Под фильмом более 50 тысяч комментариев.

moment-istini.com


Фильм "Золотое дно" Степана Путилы о недвижимости Александра Лукашенко за 5 дней посмотрели более 5-ти миллионов раз. Ленту, которая появилася на YouTube 8 марта и в которой рассказывается о самолётах, резиденциях и автопарке белорусского руководителя, лайкнули более 303 тысяч человек,. Под фильмом более 50 тысяч комментариев, пишет Еврорадио.

Александр Лукашенко уже прокомментировал фильм. Это случилось во время "Минской лыжни" в Раубичах в субботу 13 марта. Он заявил, что фильм не смотрел, и что всё в нём неправда:

"Говорят, что очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. И я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет. Понимаете, самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, я так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма Путина. Калька. Дворцы там, ещё чего-то, и в штаны залезли в конце. Ну слушайте, это вообще уже не прилично. Потом называют конкретные фамилии, которые по их замыслу к этому не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?".

Кстати, авторы "Золотого дна" обещают сделать резонансное расследование о роскоши, в которой якобы живёт Лукашенко и его семья, сериалом. Сейчас фильм возглавляет тренды белорусского YouTube.
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