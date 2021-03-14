Как граница много веков кормила гродненцев, а теперь — всё

Потом граница все так же оставалась закрытой — но был перечень людей, которые в соседнюю страну могли въехать. Ну, а потом и белорусская сторона ограничила наземное передвижение через границу. И приграничный Гродно застыл в недоумении: почти три столетия поездки через кордон кормили местных жителей, а тут все неожиданно «захлопнулось».





TUT.BY узнал , как изменилась после закрытия границ жизнь ипэшников, транспортников и контрабандистов, и вспомнил, что и как в разные годы местные «перекидывали» через кордон.

Ипэшники на рынке: все ушли в онлайн

На гродненском рынке «Южный» предприниматели, жмурясь от еще холодного, но уже весеннего солнца, вспоминают былые времена и говорят, что закрытие границ из-за коронавируса не особо сказалось на положении дел.





— Все ушли в онлайн и нашли дистрибьютеров. Фирмы же могут перевозить товар. Вот смотрите: есть специальное приложение, устанавливаешь на телефон, регистрируешься — и все. Можно заказывать. Привезут и польские марки, и немецкие, и какие хочешь. Не надо думать про сертификаты — все будет с документами, — рассказывают предприниматели.





Небольшая, но не принципиальная сложность только в том, что заказывать у поставщиков надо хоть и маленькими, но партиями.





— У тех, кто просто возил из Польши, цены были такими же — но купить можно было две единицы товара: того же порошка или кофе. Но тогда приходилось самим все документы оформлять, а сейчас не надо. Мы на два или три ИП покупаем партию, да и все. Много сейчас нам и не надо: покупателей мало, покупательная способность низкая, — говорят гродненские ипэшники.





На прилавках, где продают заграничные порошки, бакалею и товары для быта, визуально по сравнению с прошлым годом особо ничего не изменилось. Да и продавцы уверяют, что ассортимент практически не изменился.





— За одеждой и так предприниматели чаще всего ездили в Россию и Турцию. Времена, когда просили привезти по одной-две кофточки из Польши, прошли. Из-за обязательной сертификации товара такая схема стала невыгодной. Те предприниматели, которые торговали и торгуют польской одеждой и обувью, имеют договоры с официальными фирмами, которые им отшивают небольшие партии товара. Его привозят сюда легальные же перевозчики со всеми документами. Единственное, что из-за коронавируса предприятия там какое-то время не работали, но потом потихоньку все наладилось. Да и в других странах — тоже такое было: Турция на какое-то время уходила на карантин, например. Нельзя сказать, что появился какой-то дефицит, ведь за достаточно короткое время мелкий предприниматель может найти и других поставщиков. Нас не душить надо сертификатами и налогами, а помогать. Вон в Польше когда-то мелкий бизнес помог вытянуть экономику — и сейчас там получше зарплаты, чем у нас. Вы спросите на рынке у людей: больше чем у половины родственники, дети — все там. Кто навсегда уехал, кто — работает, — рассуждают ипэшники.





Торговцы рассказывают, что и без коронавируса и закрытых границ выручки в последнее время и так падали и падали.





— Зато сейчас никто из покупателей не говорит: «Ну вас, в Польше дешевле куплю». А потому что выбора-то и нет. Кто сейчас за границу ездит? Самолетом в Белосток не полетаешь — слишком накладно получится , — говорит один из мужчин, торгующих на рынке.





— Нам что? Сиди — торгуй. Кто остался без денег — так это перевозчики да сигаретчики-контрабандисты, — говорят предприниматели.

Транспортники: «Шоп-туров нет, все просело»

С закрытием границ в Гродно остановилось и такое достаточно популярное в городе движение, как традиционная езда «на закупы».





— Шоп-туров, конечно, сейчас нет в принципе, — рассказывает директор гродненской фирмы «Зет» Сергей Якшевич. — У нас остались регулярные пассажирские перевозки, однако и в этом направлении все сильно просело. За границу на бусах сейчас ездит совсем небольшое количество людей.





В турфирме рассказывают, что помимо других проблем, связанных с закрытием границ — отсутствия туристов, перевозок и отмены шоп-туров, они в ближайшее время могут столкнуться с дополнительными трудностями. Сергей говорит, что под новые правила пересечения границы, которые устанавливает белорусская сторона, подпадают и регулярные перевозчики.





Речь идет о так называемом «сборе за выезд» из Беларуси: местным властям разрешили ввести сбор для тех, кто пересекает границу на машине. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19.





— Новый налоговый кодекс вступил в силу 1 января. С того времени для водителей транспортных средств разрешили применять так называемый налог на границу. Пока это нулевая ставка, но местные власти должны до 1 апреля определиться, о какой сумме в каждом регионе будет идти речь. Под сбор подпадают и перевозчики, у которых есть бусы, масса которых не превышает 5 тонн. А это — очень многие, — говорит Сергей Яшкевич.





Он говорит, что ожидают и определенные технические сложности в связи с введением сбора: например, в документах необходимо будет указывать номер машины, данные определенного водителя. «Но ситуации бывают разные: водитель может заболеть, транспорт в дороге — поломаться. У нас есть выезды и в четыре утра, и в шесть. Непонятно, как мы будем все это менять, как переоформлять, если сбор, например, будет уже уплачен».

Контрабандисты, которые стали таксистами и дальнобойщиками

В докоронавирусное время самой прибыльной границей была белорусско-польская: на пункте пропуска «Брузги» выстраивались километровые очереди из легковых автомобилей. Гродненцы в Польшу возили сигареты и топливо. Некоторые просто заполняли полные баки бензином или соляркой и часть сливали, некоторые переделывали баки, увеличивая их объем, сигареты могли прятать в багажниках, колесах и тайниках. Или просто везти «на удачу» чуть больше нормы.





— Как бы контрабанда — и как бы нет. Или вот ездили в шоп-туры: раздавали спиртное и сигареты тем, кто ничего особо не вез, потом на базаре в Белостоке собирали обратно. А уже к бусам бабушки подходили: «Папиросы, папиросы!» Немного, но копейку какую можно было «поднять», — говорит один из гродненцев.





В какое-то время было выгодно возить и спиртное, но табачные изделия и солярка стали приносить чуть больше прибыли, поэтому чаще всего перевозчики сосредотачивались именно на них.





По словам гродненцев, которые до закрытия границ занимались такой перевозкой, на одном топливе примерно с 2014 года ездить «стало неинтересно»: обратно везли кофе, бытовую технику, одежду — в общем, все то, что можно было дешевле купить в Польше и дороже продать у нас. Затраты на поездку отбивали на «ватах» (оформляли на таможне возврат НДС в размере 7−23% — в Польше VAT — и получали обратно на руки некоторую сумму, она зависела от стоимости товара. — Прим. TUT.BY).





— Каких-то баснословных денег такие поездки не приносили. Если, например, ездить туда-обратно раза три в неделю, можно было получить долларов 500 чистыми в месяц — и то надо было постараться. Конечно, уже легендами стали разговоры о том, что, мол, сигаретчики коттеджи себе понастроили. Ну, кто-то построил дома или квартиры, кто-то — нет. Может быть, когда-то в 1990-е годы кто-то смог какие-то огромные партии сигарет или спирта провезти туда — и обратно что-то привезти, все продать и получить деньги. Но, во-первых, это скорее были разовые удачи, а во-вторых, чаще всего те люди, которые тогда «челночили» или возили контрабанду, потом стали заниматься легальным бизнесом, вкладывая заработанные деньги в него. Часть же так и осталась мелкими предпринимателями. Да и мотания эти туда-сюда за границу здоровья никак не приносили: и дождь, и снег, и мороз, и жара — ты стоишь в «колейке». Два часа в Польше и обратно — снова очередь, — рассказывает один из гродненцев.





Местные вспоминают, что для «сигаретчиков» и «солярочников» всегда была опасность «быть принятыми» польскими таможенниками.





— Здесь такой был принцип: либо «приняли» (нашли контрабанду и оформили. — Прим. TUT.BY), либо проехал. Если «приняли» — это штраф и возможная депортация с запретом въезда.





Другой гродненец рассказывает, что после «нулевых» масштабы «перевалки» разных товаров через границу с каждым годом становились все меньше. А с закрытием границ и вовсе сошли на нет.





— Я не говорю про тех людей, которые и сейчас пытаются перебросить — в буквальном смысле — коробки с сигаретами через границу или провезти, судя по новостям, их большими партиями в грузовиках и поездах — это совсем другая история, и я о ней ничего не знаю. Но через КПП с мелкой контрабандой раньше многие ездили достаточно успешно, если так можно сказать. Но и деньги это совсем другие. Сейчас — уже нет.





Например, несколько лет назад в Кузнице существовало так называемое поле чудес — там желающим предлагали «взять на себя» вещи для перевозки за границу. Логика была проста: новые 20 пар обуви, например, пришлось бы растаможивать, а если их «раскинуть» на 20 или 10 человек и везти под видом вещей для личного пользования — то и таможенные сборы платить не надо, и еще «ваты» можно было вернуть. Таким образом, например, перевозили еще одежду, посуду, технику.





— За перевозку мелочевки можно было получить 2−3 доллара, за крупную технику — до 50 долларов, — вспоминают гродненцы.





А еще на «поле чудес» белорусы продавали сигареты и топливо.





Но в какой-то момент все в Кузнице закончилось: таможенники двух стран стали более строго оценивать «личные вещи» и более тщательно проверять машины.





— Что с ними сейчас? Кто пошел работать таксистом, кто ушел в «дальнобои». У кого была какая-то профессия — устроились по ней, например строителями.

Золото в детских игрушках и целлофановые пакеты за три рубля

Возили сигареты белорусы и в Литву. В 2018 году портал euroby.info даже составил топ самых необычных способов контрабанды на том направлении: сигареты закатывали в консервы, упаковывали в пачки с соком и маскировали под сухое детское питание, прятали в торте и коробках с конфетами, шили специальные жилеты с потайными карманами.





А еще раньше, в первой половине 1990-х годов, в Литву возили продуктовую контрабанду.





— Тогда в Литву ездили на поезде, который ходил через Поречье, или на автобусе. Возили колбасу, творог, сыр, масло. Утром стоишь в очереди за каким-нибудь «Клинковым», потом едешь на рынок в Друскининкай. Надо было успеть туда в первой половине дня — чтобы все это на базаре продать. Интересная ситуация была со шпротами и зеленым горошком: в одно время эти продукты выгодно везти в Литву — все тащат туда, потом выгодно к нам — все везут обратно. Закончилась эта продуктовая контрабанда примерно в 1994-м, когда литовцы начали пускать к себе только по приглашению и заграничному паспорту, — вспоминает гродненец Юрий. — Но и тогда наши пограничники смотрели в поезде только паспорт и не требовали приглашения. И вот в первой половине 1995 года на этом направлении остался лишь костяк людей — контрабандистов в чистом виде. Белорусскую границу они пересекали легально, а литовскую — уже нет. Сбрасывались по бутылке или две водки, передачу несли машинисту — и он притормаживал на окраине Друскининкая. Все сначала выбрасывали свои сумки, потом выпрыгивали сами. Не успел выпрыгнуть, всё — твой сброшенный багаж могли «увести». Назад же до территории Беларуси шли пешком через леса группами по 10−12 человек. Там везде чаща, в которой было легко заблудиться, поэтому в таком «отряде» должен был быть человек, ориентирующийся на местности. Но иногда все равно случались истории. Однажды идем по лесу, чуть забрали в сторону — а контрабандисты старались идти вдоль железной дороги, чтобы не заблудиться, — остановились отдохнуть на полянке, потом пошли дальше — и снова вышли на ту же самую опушку. Только с третьего раза попали туда, куда нам нужно было.





Потом, вспоминает Юрий, литовские пограничники стали на этих маршрутах ставить засады.





— Вылавливали ходоков периодически. Контрабандисты иногда пытались возле Друскининкая вскочить в поезд на Поречье. Однажды в вагонах их поджидали пограничники — и ту компанию забрали. Я в то время решил идти пешком, но тоже нарвался на литовских пограничников — получил прикладом по спине. Но они, проверив мой рюкзак, где ничего не было, кроме 10 немецких марок, меня отпустили. Долго удивлялись такому мелкому навару и даже посоветовали, куда идти, чтобы не попасть на отряд белорусских пограничников. Ну, а тех, кто ехал в поезде, отпустили только на следующий день. Потом все рухнуло в одночасье: железную дорогу разобрали, а пеших контрабандистов стали чаще задерживать и уже выписывали достаточно ощутимые штрафы, были и аресты.





Юрий помнит еще о 1970-х годах, когда через белорусско-польскую границу начали перевозить золотые украшения.





— Конечно, по сравнению с более поздними временами, это был небольшой ручеек. Поехать в Польшу тогда можно было лишь по приглашению от родственников. Поэтому белорусы находили в соседней стране знакомых, которые и делали все необходимые бумаги, представляясь двоюродными и троюродными братьями и сестрами, тетями и дядями. Легально через границу можно было провезти только два золотых изделия. Все, что было на себе, надо было декларировать. При этом в декларации было достаточно подробное описание, например, цепочки — с кулоном или без, тонкая или толстая и так далее. Но белорусы прятали золотые изделия, например, в детские игрушки, заматывая фольгой, в маленькие радиоприемники. В какой-то момент на территории Западной Беларуси и Западной Украины золото в магазинах просто пропало. Из Гродно за украшениями ездили в Смоленскую область. Был даже такой случай, что в областной центр приехало какое-то московское начальство и, увидев, что в ювелирных секциях нет золотых украшений, кто-то из них сказал: «Ничего себе, как благосостояние людей выросло — все золото раскупили». Наверное, потом местная власть все же объяснила начальникам, в чем дело. В брежневскую пору золото дорожало два раза. И в начале 1970-х годов одной из причин было то, что здесь оно было в дефиците, — вспоминает Юрий.





Он рассказывает, что и у поляков в те годы были популярны «золотые шоп-туры»: люди приезжали в Беларусь в первую очередь за обручальными кольцами, которые в Польше стоили раза в три дороже, чем в нашей стране.





— В 1970-х годах оттуда везли всякий ширпотреб — японские зонтики, одежду и даже яркие целлофановые пакеты с разными принтами. Здесь один такой пакет мог стоить до трех рублей. Из Польши уже в 1980-е годы начали возить еще и кожаные изделия, духи Być Może, тайваньскую косметику. А туда таскали советскую технику и утварь — утюги, гладильные доски, миксеры, телевизоры. Все это надо было продать на местных рынках. Возили и сигареты. Алкоголь сначала стоил дешевле в Польше — везли оттуда, потом стал там дороже — потащили туда.





А вообще контрабандный промысел около Гродно начал расцветать в конце XVIII века, когда белорусские земли включили в состав Российской империи. О том периоде TUT.BY рассказывает гродненский историк Александр Радюк.





Граница с Пруссией проходила по реке Лососянка, что недалеко от Гродно. Гродненцы быстро сообразили, что к чему, заметив разницу в цене на некоторые товары — и начали возить алкоголь. Да и просто ходили в заграничные корчмы, чтобы дешевле весело провести время.





В Пруссию перегоняли скот и лошадей, везли медные монеты, потому что там их можно было сдать на лом дороже их номинала.





Потом уже на нашу территорию начали завозить запрещенную литературу — Адама Мицкевича, переписанного от руки, а также «патриотические произведения». Например, в одной из бричек однажды нашли целую библиотеку, спрятанную внизу транспорта.





— Кантрабандны алкаголь рэалізоўвалі ў яўрэйскіх карчмах і крамах Гродна. Час ад часу праводзіліся аблавы, аднак гаспадары лавак ведалі пра іх загадзя, і кантралюючыя мала што знаходзілі, — рассказывает историк.





В общем, контрабанда в то время отличалась лишь транспортом. Вместо машин — повозки да брички. Как и сейчас, тогда купцы просили горожан и крестьян провезти на себе одежду, украшения, мыло, ткань. Таможенники пытались бороться с контрабандой, но получалось не очень. Хоть наказания за контрабанду были достаточно суровыми: могли конфисковать все имущество или выписать розги.





До начала ХХ века гродненцы контрабандой заниматься не переставали. Потом на время все потоки сместились в сторону Столбцов на тогдашнюю границу с СССР — но это совсем другая история.