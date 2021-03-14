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"Аватар" вернул себе пальму первенства по сборам

Стало известно, какой фильм ― снова самый кассовый в истории кино

Блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар" вернул себе пальму первенства по сборам благодаря повторному прокату в Китае.

"Аватар" Джеймса Кэмерона - снова самый кассовый фильм в мире, снятая в 2009 фантастическая эпопея обошла по кассовым сборам финальную часть "Мстителей" 2019 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 
"Аватару" удалось вернуть себе статус самой кассовой картины в истории благодаря повторному прокату в Китае. К вечеру  субботы 13 марта фильм собрал в китайском прокате 8,9 млн долларов, пишет sputnik.by


Прокат фильма в Китае планировали повторить еще в минувшем году, но отложили из-за пандемии, также как и премьеру следующих частей эпопеи. Кэмерон готовит к показу сразу четыре части в продолжение "Аватара". Съемки второй уже завершены, ожидается, что картина выйдет в на экраны в 2022 году. 

Суммарно кассовые сборы "Аватара" составили более $2,8 млрд, а фильм "Мстители: Финал" собрал $2,79 млрд.

Напомним, в год премьерного показа в 2009 году "Аватару" быстрее других фильмов удалось преодолеть рубеж киносборов в миллиард долларов. "Аватар" в этом списке – третий после "Титаника" и третьей части трилогии "Властелин колец". 
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