В ЮАР умер король зулусов
У скончавшегося на 72-м году жизни монарха было 6 жен и 28 детей
В Южно-Африканской Республике скончался в больнице король зулусов Гудвилл Звелитини.
Об этом информирует новостной портал News24, ссылаясь на источники в королевской семье.
"Помещенный в госпиталь для лечения диабета, король Гудвилл Звелитини скончался ранним утром 12 марта", – сказано в сообщении.
Гудвилл Звелитини умер на 72-й году жизни. Королем зулусов его провозгласили в 1968 году после смерти отца, а короновали – в 1971 году.
Среди традиционных лидеров ЮАР Зулусский престол считается самым престижным. У Звелитини было шесть жен и 28 детей.
11:18 14/03/2021
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