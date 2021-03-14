Стратегия вакцинации ЕС была ошибочной

Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в том, что касалось заказа препаратов. Такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag, опубликованном в воскресенье.





"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки", - сказал Тиммерманс изданию. Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда "можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно", пишет ТАСС.





По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия, считает он.









Ранее в субботу Австрийское агентство печати сообщило, что пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества. Соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств было направлено в Брюссель.





Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Руководители пяти стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого другие участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин.





Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами Европейского союза не пропорционально численности их населения, потому что тайные сделки были заключены между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По словам Курца, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.



