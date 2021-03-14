+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Стратегия вакцинации ЕС была ошибочной

Замглавы Еврокомиссии считает, что стратегия вакцинации ЕС была ошибочной При этом Франс Тиммерманс призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии

Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в том, что касалось заказа препаратов. Такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag, опубликованном в воскресенье.

"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки", - сказал Тиммерманс изданию. Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда "можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно", пишет ТАСС.

По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия, считает он.


Ранее в субботу Австрийское агентство печати сообщило, что пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества. Соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств было направлено в Брюссель.

Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Руководители пяти стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого другие участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами Европейского союза не пропорционально численности их населения, потому что тайные сделки были заключены между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По словам Курца, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]