Фурманова задержали 29 мая 2020 года во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Его обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).





11 марта стало известно, что Фурманов объявил голодовку.





В прошлом году мать Фурманова и Корякина объявили голодовку под СИЗО №1. Мать держала голодовку пять дней и прекратила ее по состоянию здоровья. Корякина голодала десять дней.