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Создан альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин в ЕС

BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе

Фармацевтический альянс поставил перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года.
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки препаратов от COVID-19 в Европе. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что в новый конгломерат вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA, пишет korrespondent.net

"Компании поставили перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года", - говорится в сообщении. 
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