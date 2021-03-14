Создан альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин в ЕС
BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе
Фармацевтический альянс поставил перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года.
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки препаратов от COVID-19 в Европе. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что в новый конгломерат вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA, пишет korrespondent.net
"Компании поставили перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года", - говорится в сообщении.
09:28 14/03/2021
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