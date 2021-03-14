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Новая специальность "регионоведение" откроется в БГУ

Новая специальность "регионоведение" откроется в 2021/22 учебном году на историческом факультете БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

"До настоящего времени специалистов данного направления не готовили в белорусских вузах", - подчеркнули в БГУ. 

"Открытие специальности обусловлено востребованностью отечественных организаций и компаний в сотрудниках, обладающих комплексными знаниями о политических, экономических, социальных, экологических, конфессиональных, этнических, культурных особенностях определённого региона, страны или группы государств. Сегодня отмечается недостаток в специалистах, владеющих навыками разработки практических рекомендаций и консультаций для развития торгово-экономического, политического, культурного сотрудничества", - отметили там.

Новая специальность ориентирована на междисциплинарность и включает фундаментальную подготовку по гуманитарным, экономическим, политическим, географическим, юридическим наукам, изучение на повышенном уровне двух иностранных языков, один из которых – язык страны изучаемого региона. Студенты будут обучаться по специализациям: "Западная Европа и Северная Америка"; "Центральная и Восточная Европа"; "Ближний Восток и Африка"; "Азиатско-Тихоокеанский регион"; "Латинская Америка", пишет interfax.by
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