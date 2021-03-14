+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сегодня - Прощеное воскресенье. Бог простит?

Просить прощения перед началом Великого поста – одна из древних христианских традиций, которая пришла в религиозную практику из монастырей Египта и Палестины.

Сегодня - Прощеное воскресенье. Бог простит?
Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснакова
Монахи на время Великого поста уходили в пустыню, где проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они не были уверены, что пустыня не станет их последним пристанищем. Понимая, что могут умереть, монахи за день до расставания примирялись друг с другом. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.

И поэтому последнее воскресенье перед Великим постом неслучайно. И чтобы Господь принял наше покаяние, надо выполнить одно условие — не копить обид. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный», — говорит Христос в Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, глава 6-я).

В этот день в храмах служат вечерню с чином прощения.

Считается, что у Прощеного воскресенья нет закрепленной даты. В церковных календарях нет такого праздника. Как правило, отмечают его в последний день Масленицы. В этот день православные просят друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой совестью.

Как известно, покаяние невозможно без прощения, в преддверии Великого поста и установлен день, когда мы можем, не наступая на мозоли своего самолюбия, искренно произнести: "Прости меня!". И с облегчением услышать: "Бог простит! И я прощаю".

Отметим, что помимо церковных, есть еще народные обычаи. Считается, что масленицу надо проводить весело. С блинами. Народными гуляниями. Дальше - пост.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]