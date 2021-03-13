Уроженец Беларуси Олег Новицкий отправляется в космос в третий раз









Для него это будет третий полет (предыдущие в 2012-2013 и в 2016-2017). В программе запланировано два выхода в открытый космос, чего у Новицкого раньше не было. В космосе он встретит свое 50-летие, пишет nn.by.





Олег Новицкий родился в июне, но после окончания школы поехал получать образования в Россию. Получил российское гражданство.





Двумя белорусскими космонавтами остаются Петр Климук и Владимир Коваленок.



