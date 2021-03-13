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Уроженец Беларуси Олег Новицкий отправляется в космос в третий раз

9 апреля с космодрома Байконур запустят корабль «Союз МС-18», командиром которого назначен уроженец Беларуси Олег Новицкий.



Для него это будет третий полет (предыдущие в 2012-2013 и в 2016-2017). В программе запланировано два выхода в открытый космос, чего у Новицкого раньше не было. В космосе он встретит свое 50-летие, пишет nn.by.

Олег Новицкий родился в июне, но после окончания школы поехал получать образования в Россию. Получил российское гражданство.

Двумя белорусскими космонавтами остаются Петр Климук и Владимир Коваленок.
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