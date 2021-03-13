



Зима не спешит прощаться - прогнозируют новые снегопады. Фото: Павел Мицкевич





В последний день Масленицы, 14 марта, погоду в Беларуси действительно прогнозируют весеннюю, пишет kp.by. Но уйдет ли окончательно самая холодная пора года после проводов зимы по древней языческой традиции?





В понедельник, 15 марта, ожидается еще теплая погода: днем до плюс 5-8 градусов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. При этом в западных регионах - с периодическими дождями. Холоднее будет в Витебске (плюс 3-5 градусов) и Минске (2-4 тепла). На севере республики тоже ожидаются осадки.





Такие данные мы взяли из прогноза погоды по численной модели GFS на 6 дней, опубликованном 12 марта на сайте Белгидромета pogoda.by.





Во вторник погода существенно не изменится, а со среды станет холоднее. Вечером 17 марта в столичном регионе, а также в Витебской, Гродненской и Могилевской областях уже около ноля и местами - метели. Лишь на юге еще будет теплее - плюс 1-3 в Бресте и ноль - плюс 2 в Гомеле. В этих областях вероятен мокрый снег.





На четверг, 18 марта, прогноз тоже не утешительный: ожидается, что ветер сменит направление на северное и северо-западное, снег не прекратится. Около ноля ожидается в Брестской и Гомельской областях, 0 - минус 2 в Гродненской и Могилевской, минус 1-3 - в Витебской и Минской областях.





Напомним, что этот прогноз погоды рассчитан автоматически компьютером, без контроля и корректировки синоптика и может измениться.





Что касается пятницы, 19 марта, то тепла тоже ждать не приходится. Различные численные модели других сервисов погоды прогнозируют от плюс 3 до минус 4 градусов. Как и на выходные дни. Вообще, расчеты компьютеров не радуют: большое тепло не обещают еще и в начале апреля.







