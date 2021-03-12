



Пациент с кислородной маской на лице. Иллюстративное фото pixabay.com





Как всплыла проблема с кислородом?





До последнего времени о том, что в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи происходили перебои с подачей кислорода больным и, тем более о том, что это могло быть причиной смертей пациентов, широкая общественность Витебска не знала.





Однако, 10 марта на портале TUT.BY выходит эксклюзивное интервью с завотделением анестезиологии и реанимации БСМП Владимиром Мартовым, с которым администрация больницы не продлила контракт.





В этом интервью доктор Мартов рассказывает, что одной из причин его увольнения могло стать письмо министру здравоохранения о проблемах с кислородной системой в больнице. По его словам, когда на базе терапевтического, хирургического (запомните названия этих корпусов) и акушерского корпусов медучреждения развернули инфекционный госпиталь под COVID-19, нагрузка на кислородную систему стала просто сумасшедшей. При этом начались технические сбои, и на уровне кислородной станции нарушилась подача кислорода.





7 и 8 января, утверждает врач, в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. При этом по его словам умирали пациенты, цитируем: «не один и не два человека».





Всего через два дня после выход материала эту тему поднимает Александр Лукашенко. Телеграм-канал его пресс-службы «Пул первого» публикует короткий сюжет, в котором Лукашенко разговаривает о проблеме с министром зравоохранения Дмитрием Пиневичем и в разговор вмешивается бывший витебский губернатор Александр Косинец.









— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — обращается Лукашенко к Пиневичу.





— Из БСМП в Витебске, — подтверждает Пиневич.





— Так что там за проблема? — говорит Лукашенко, оборачиваясь к Косину. — Что там за проблемы — не хватает кислорода?





— Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода, — высказывает сомнения Косинец.





— Были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну человек э-э-э… — отводит глаза Пиневич.





После этого Александр Лукашенко говорит, что если в этом деле замешана политика, то врача следует поставить на место, а министр обещает ему сделать это.





Что документально известно?





Проблемы с исправностью системы подачи медицинских газов в БСМП безусловно были и начались они, как и говорит доктор Мартов, в разгар второй волны COVID-19.





Так, 12 ноября в Витебске вводят обязательный масочный режим, а 16 ноября Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи объявляет закупку услуг по ремонту (замене) двух компрессоров в административно-хирургическом корпусе и ремонту (замене) двух вакуумных насосов в терапевтическом корпусе. При том отметим, что услуги по регламентному техобслуживанию системы подачи медицинских газов были закуплены еще в начале года.





Таким образом, это явно не регламентный ремонт. Ориентировочная стоимость этой закупки внушает — 52 000 рублей. Из задания на ремонт также ясно, что речь идет о замене неисправных блоков, так как предъявляется требование, что поставляемое на замену устройство должно быть новым и иметь годичную гарантию.





К сожалению, эта закупка была признана несостоявшейся, так как заявку на электронный аукцион подал только один участник. Соответственно новое оборудование на замену неисправного не приобрели.





27 ноября закупка этих же услуг была объявлена повторно. Электронный аукцион опять не состоялся, так заявку снова подал только один претендент — все та же фирма.





После этого в спешном порядке закупают из одного источника автоматическую баллонную станцию подачи медицинских газов типа RPA. Эта закупка была объявлена 7 декабря, а 14 числа был подписан договор на сумму в 14 300 рублей с минским ООО «ТехМедика» (кстати, эта все та же фирма, которая подавала заявки на предыдущие аукционы и которой в начале года был заключен договор на ТО системы подачи медицинских газов). Согласно договору новую станцию должны были поставить в течение декабря, в счете указана центральная баллонная станция для O2 (кислород — ред.).





Одновременно с этим уже в третий раз проводится закупка услуг по ремонту (замене) двух компрессоров в административно-хирургическом корпусе и ремонту (замене) двух вакуумных насосов в терапевтическом корпусе, теперь уже из одного источника.





Согласно документации закупки замены потребовали два винтовых компрессора с мощностью электродвигателя 11 кВт и производительностью 1300 литров в минуту при рабочем давлении в 10 бар, а также два вакуумных насоса PVR EM 20 производительность 18 кубометров в час. Замена компрессоров понадобилась для обвязки действующей в БСМП станции «Илком», это российский производитель из Санкт-Петербурга.





16 декабря, спустя месяц после объявления первой закупки, Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи подписала договор на 51 300 рублей со все тем же минским ООО «ТехМедика». Стоимость ремонтных работ составила 6 679 рублей 20 копеек, стоимость запчастей — 44 620 рублей 80 копеек. Согласно договору, исполнитель должен был выполнить ремонт в течение 10 дней со дня его заключения (т.е. до 26 декабря), но «в зависимости от сложности ремонта и наличия запасных частей».





8 февраля 2021 года стороны подписали дополнительное соглашение к договору, согласно которому оплата всей суммы переводится за счет финансирования 2021 года.





Прямая речь





После появления ролика с Лукашенко Владимир Мартов опубликовал на своей странице в Facebook комментарии по этому поводу, приводим выдержки из них:





— С началом второй волны что-то случилось с системой подачи кислорода. Осенью 2020 года мы потеряли много точек, которые раньше работали безукоризненно.





— Дважды специалисты из Минска меняли систему переключения кислородных баллонов (каждый раз это была войсковая операция), тема звучала, проблему пытались решить...





— И все равно разразилась катастрофа 7-8 января. И до этого перебои с подачей кислорода время от времени приводили к печальным последствиям. Но в те дни произошел масштабный сбой. Это ЧП «замели под коврик». Мое обращение к министру Пиневичу имело следствием мое увольнение. Присланная комиссия Минздрава не изучала произошедшие события: она проверяла, правильно ли мы лечим ковидных пациентов.





— Перебои с подачей кислорода периодически случаются посейчас.





В заключении хочется отметить, что, к сожалению, существующая электронная система госзакупок не позволяет отследить выполнение заключенного договора. Например, не публикуются акты приемки-сдачи выполненных работ. Поэтому узнать, когда была поставлена баллонная станция и когда была замена компрессоров и вакуумных насосов, а, соответственно, как это повлияло на ситуацию, описываемую доктором Мартовым, возможности нет.