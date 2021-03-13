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В Лиде заметили автомобиль с необычным тюнингом

В Лиде заметили автомобиль с необычным тюнингом: российский герб и топор на капоте, якобы измазанном кровью после ДТП


В Лиде был замечен автомобиль с необычным тюнингом, пишут «Принеманские вести».

Какие только версии ни придумывали лидчане, чтобы понять, почему в капот машины был воткнут топор, а между стилизованными пятнами крови виднелся российский герб.

К холодному оружию в качестве декора прилагалась цепь.

Как оказалось, ничего серьезного не произошло. А топор и цепь – это всего лишь декоративный элемент. Некоторые владельцы машин прибегают и к таким способам, чтобы сделать свою ласточку более заметной и уникальной. Правда, сотрудники ГАИ такого креатива не оценят. Ведь лишние элементы, которые не соответствуют конструкции автомобиля, – это прямое нарушение ПДД. На первый раз водитель может отделаться предупреждением, а за второй в течение года придется заплатить штраф.

Кстати, пройти техосмотр автомобиль с таким декором также не сможет.
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