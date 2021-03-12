+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Врач-валеолог Борисовской ЦРБ рассказала, кому не стоит вакцинироваться российской вакциной

Если задумали ребенка, то можно лишь спустя 3 месяца после вакцинации «Спутником V».



Если планируйте ребенка, то зачатие можно делать лишь спустя три месяца после вакцинирования российской вакциной «Спутником V», пишет врач-валеолог Борисовской ЦРБ Вера Коновалова на сайте Борисовского райисполкома.

Доктор Вера Коновалова ознакомилась с инструкцией по применению этой вакцины и сообщает о том, пишет ex-press.by, что людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту «Спутника V», эта вакцинация противопоказана:

— Это относится к беременным женщинам и тем, кто кормит младенцев грудью либо планирует зачать ребенка в следующие три месяца. Это распространяется и на мужчин. Не прививают пока детей до 18 лет, так как у ученых нет данных о безопасности и эффективности препарата для них.

Еще вакцинация не положена тем, у кого есть симптомы ОРВИ. Сделать укол им могут только после того, как пройдет не менее двух недель после болезни.

Не станут прививать и тех, кто делал другую прививку менее чем за 30 дней и кто участвовал в пострегистрационных исследованиях вакцины.  

С осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями эндокринной системы, тяжелыми заболеваниями системы кровотворения, эпилепсией, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной, сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме.

То же касается пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.

Пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями и обострением хронических заболеваний могут привить лишь через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии.

Онкобольные тоже могут прививаться, но только после консультации с лечащим врачом. Особо опасным периодом для больных раком может быть прохождение курсов химиотерапии, которые способны снижать иммунную функцию.

Доктор Коновалова утешает тех, кому противопоказана вакцина «Спутник V» тем, что они, в конце концов, будут защищены иммунной прослойкой населения. Эта прослойка формируется после перенесенного заболевания или вакцинирования.

А пока следует соблюдать все необходимые меры предосторожности и гигиены, носить маску, мыть руки.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]