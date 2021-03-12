Врач-валеолог Борисовской ЦРБ рассказала, кому не стоит вакцинироваться российской вакциной
Если задумали ребенка, то можно лишь спустя 3 месяца после вакцинации «Спутником V».
Если планируйте ребенка, то зачатие можно делать лишь спустя три месяца после вакцинирования российской вакциной «Спутником V», пишет врач-валеолог Борисовской ЦРБ Вера Коновалова на сайте Борисовского райисполкома.
Доктор Вера Коновалова ознакомилась с инструкцией по применению этой вакцины и сообщает о том, пишет ex-press.by, что людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту «Спутника V», эта вакцинация противопоказана:
— Это относится к беременным женщинам и тем, кто кормит младенцев грудью либо планирует зачать ребенка в следующие три месяца. Это распространяется и на мужчин. Не прививают пока детей до 18 лет, так как у ученых нет данных о безопасности и эффективности препарата для них.
Еще вакцинация не положена тем, у кого есть симптомы ОРВИ. Сделать укол им могут только после того, как пройдет не менее двух недель после болезни.
Не станут прививать и тех, кто делал другую прививку менее чем за 30 дней и кто участвовал в пострегистрационных исследованиях вакцины.
С осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями эндокринной системы, тяжелыми заболеваниями системы кровотворения, эпилепсией, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной, сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме.
То же касается пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.
Пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями и обострением хронических заболеваний могут привить лишь через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии.
Онкобольные тоже могут прививаться, но только после консультации с лечащим врачом. Особо опасным периодом для больных раком может быть прохождение курсов химиотерапии, которые способны снижать иммунную функцию.
Доктор Коновалова утешает тех, кому противопоказана вакцина «Спутник V» тем, что они, в конце концов, будут защищены иммунной прослойкой населения. Эта прослойка формируется после перенесенного заболевания или вакцинирования.
А пока следует соблюдать все необходимые меры предосторожности и гигиены, носить маску, мыть руки.
16:32 13/03/2021
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