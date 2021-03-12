В Польше белорус вел по трассе фуру с 2,6 промилле





Фото: транспортная инспекция Польши





Об этом сообщает местная транспортная инспекция, пишет belmir.by.





Сотрудники инспекции остановили фуру на трассе А2 возле Миньска-Мазовецкого. Их внимание привлекли разбитые передняя фара и боковое зеркало, а также поврежденные задний фонарь и противоподкатный брус. Кроме того, транспортное средство виляло по проезжей части.





Уже визуально и по запаху было понятно, что водитель пьян. Алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 2,6 промилле алкоголя. Мужчина не совсем понимал, что происходит, а через некоторое время после проверки на трезвость заснул в машине инспекторов. Его передали полиции.