



Около 18:00 на дороге Р-20 64-летний водитель на «Fiat Brava» при прохождении закругления дороги влево не справился с управлением и выехал на встречную полосу, пишут ННВ. Там его автомобиль врезался в «Volkswagen Passat», за рулем которого сидел 23-летний парень.









В искореженном «Fiat» оказалась заблокированной пассажирка, на помощь вызвали спасателей, которые смогли достать из салона 66-летнию женщину, но медики констатировали сметь пенсионерки.





Водитель «Fiat Brava», а также водитель «Volkswagen Passat» два его 25-летних пассажира получили травымы, их пришлось госпитализировать в Новополоцкую центральную городскую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.











