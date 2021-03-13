Появилось видео, как в Гродненском детском хосписе ломают двери





В Гродненский детский хоспис взломали дверь / кадр с видео









По таймеру в левом верхнем углу видно, сообщает Еврорадио, что произошло это в пятницу 12 марта после 17:00.





Ольга Величко участвовала в мирных акциях протеста и публично выступила против насилия со стороны силовиков. После этого на нее возбуждено уголовное дело по экономической статье, и женщина была вынуждена эмигрировать.





Сам хоспис выселяют из гродненской детской полкилиники №2, где он арендовал помещения. Прокуратура подала на хоспис в суд, чтобы принудительно расторгнуть договор на аренду помещений и выселить его.