Появилось видео, как в Гродненском детском хосписе ломают двери
Неизвестные люди взломали двери в помещении, которые занимал Гродненский детский хоспис. Видео опубликовала в Фейсбуке директор учреждения Ольга Величко, которая была вынуждена эмигрировать за границу от преследования.
В Гродненский детский хоспис взломали дверь / кадр с видео
По таймеру в левом верхнем углу видно, сообщает Еврорадио, что произошло это в пятницу 12 марта после 17:00.
Ольга Величко участвовала в мирных акциях протеста и публично выступила против насилия со стороны силовиков. После этого на нее возбуждено уголовное дело по экономической статье, и женщина была вынуждена эмигрировать.
Сам хоспис выселяют из гродненской детской полкилиники №2, где он арендовал помещения. Прокуратура подала на хоспис в суд, чтобы принудительно расторгнуть договор на аренду помещений и выселить его.
13:28 13/03/2021
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