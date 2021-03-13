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Появилось видео, как в Гродненском детском хосписе ломают двери

Неизвестные люди взломали двери в помещении, которые занимал Гродненский детский хоспис. Видео опубликовала в Фейсбуке директор учреждения Ольга Величко, которая была вынуждена эмигрировать за границу от преследования.


В Гродненский детский хоспис взломали дверь / кадр с видео


 
По таймеру в левом верхнем углу видно, сообщает Еврорадио, что произошло это в пятницу 12 марта после 17:00.

Ольга Величко участвовала в мирных акциях протеста и публично выступила против насилия со стороны силовиков. После этого на нее возбуждено уголовное дело по экономической статье, и женщина была вынуждена эмигрировать.

Сам хоспис выселяют из гродненской детской полкилиники №2, где он арендовал помещения. Прокуратура подала на хоспис в суд, чтобы принудительно расторгнуть договор на аренду помещений и выселить его.
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