



Какие именно страны выступили с таким предложением, не уточняется, но агентство пишет, что это государства, для которых важна туристическая отрасль. На фоне начала программ вакцинации от коронавируса страны начали предлагать смягчить действующие ограничения на въезд ради восстановления экономики, сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова дипломатических источников.





Страны предложили перейти к системе, которая позволит туристам путешествовать, если они сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19 или их тест на вирус дал отрицательный результат. Как пишет Bloomberg, эта система будет похожа на ковид-паспорта, предложенные для перемещения внутри ЕС. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить этот вопрос на саммите в конце марта.





В марте 2020 года Евросоюз закрыл въезд на территорию блока для граждан многих стран мира из-за распространения коронавирусной инфекции. В июле ЕС начал ослаблять ограничения, разрешая въезд жителям стран с низким уровнем распространения COVID-19, но сейчас в список входят всего семь стран.





В феврале страны Евросоюза договорились в ближайшем будущем создать цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса, или «ковид-паспорта». Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что такие паспорта позволят жителям ЕС свободно перемещаться между странами блока. Она допускала, что наличие такого паспорта станет основанием для въезда в Евросоюз жителей третьих стран.