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В Гродно задержали журналиста-расследователя Дениса Ивашина

В Гродно 12 марта задержали журналиста Дениса Ивашина.

Денис Ивашин / Радио "Рация"

Это произошло примерно в 18 часов, сообщает Еврорадио со ссылкой на БАЖ.

Как говорят очевидцы, журналиста задержали в квартире, где он живёт. Перед этим к дому подъехал синий микроавтобус.

Позже его мать написала, что Дениса задержали сотрудники КГБ, в квартире проходит обыск.

Ивашин — журналист-расследователь, публикуется в газете "Новы Час". В последнее время он писал о том, как бывшие украинские "беркутовцы" устроились на службу в белорусскую милицию.
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