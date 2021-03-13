В Гродно задержали журналиста-расследователя Дениса Ивашина
В Гродно 12 марта задержали журналиста Дениса Ивашина.
Денис Ивашин / Радио "Рация"
Это произошло примерно в 18 часов, сообщает Еврорадио со ссылкой на БАЖ.
Как говорят очевидцы, журналиста задержали в квартире, где он живёт. Перед этим к дому подъехал синий микроавтобус.
Позже его мать написала, что Дениса задержали сотрудники КГБ, в квартире проходит обыск.
Ивашин — журналист-расследователь, публикуется в газете "Новы Час". В последнее время он писал о том, как бывшие украинские "беркутовцы" устроились на службу в белорусскую милицию.
12:49 13/03/2021
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