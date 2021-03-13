+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

Власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) выплатят 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских при задержании в прошлом году, сообщает Associated Press.

Фото: wikipedia

Таким образом, городские власти согласились на досудебное урегулирование иска семьи Флойда, поданного против города и офицеров полиции, обвиненных в убийстве афроамериканца. В иске семья утверждала, пишет interfax.by, что офицеры нарушили права Флойда, когда они его удерживали, и что город позволил процветать в полиции "культуры чрезмерной силы, расизма и безнаказанности".

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространенное в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, столкновения с правоохранителями.
 
Обвинения по факту убийства Флойда предъявили четверым офицерам полиции: Дереку Човину, который давил коленом на шею Флойда, и трем его коллегам, присутствовавшим при задержании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]