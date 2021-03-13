







Георгия Лесневского осудили на 15 суток за флаг с "Погоней"​





Парня задержали утром 11 марта на улице Радиальной. За поездку с флагом на него составили протокол как за незаконное пикетирование (ст. 24.23 КоАП), сообщает ТГ-канал "Весна наблюдает".





На суде 12 марта Лесневский объяснил, что считает герб "Погоня" символом исторического прошлого — Великого княжества Литовского. Он сказал, что гордится "Погоней", и напомнил, что она является зарегистрированной историко-культурной ценностью. Парень заявил, что не понимает, зачем получать разрешение на такое "массовое мероприятие".





Судья Партизанского района Михаил Макаревич поинтересовался, как на флаг реагировали люди. На это свидетель-милиционер Денис Орешков заявил, что люди улыбались и показывали жесты, а это могло привести к нарушению общественного порядка.





Адвокат спросил у милиционера, каким образом Лесневский выражал протест против действующей власти. "Флагом. Люди, когда смотрят, то понимают, что таким флагом выражают поддержку в связи с событиями августа", — ответил тот.





Кстати, свидетель не знал, что "Погоня" — это историко-культурная ценность, внесенная в соответствующий государственный список.





В результате судья Макаревич приговорил минчанина к 15 суткам ареста.