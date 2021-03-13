+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Минчанина арестовали на 15 суток за флаг с "Погоней" на велосипеде

На 15 суток арестовали минчанина Георгия Лесневского, который проехался на велосипеде с прикрепленным флагом с "Погоней".



Георгия Лесневского осудили на 15 суток за флаг с "Погоней"​

Парня задержали утром 11 марта на улице Радиальной. За поездку с флагом на него составили протокол как за незаконное пикетирование (ст. 24.23 КоАП), сообщает ТГ-канал "Весна наблюдает". 

На суде 12 марта Лесневский объяснил, что считает герб "Погоня" символом исторического прошлого — Великого княжества Литовского. Он сказал, что гордится "Погоней", и напомнил, что она является зарегистрированной историко-культурной ценностью. Парень заявил, что не понимает, зачем получать разрешение на такое "массовое мероприятие". 

Судья Партизанского района Михаил Макаревич поинтересовался, как на флаг реагировали люди. На это свидетель-милиционер Денис Орешков заявил, что люди улыбались и показывали жесты, а это могло привести к нарушению общественного порядка.

Адвокат спросил у милиционера, каким образом Лесневский выражал протест против действующей власти. "Флагом. Люди, когда смотрят, то понимают, что таким флагом выражают поддержку в связи с событиями августа", — ответил тот.

Кстати, свидетель не знал, что "Погоня" — это историко-культурная ценность, внесенная в соответствующий государственный список.

В результате судья Макаревич приговорил минчанина к 15 суткам ареста.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]