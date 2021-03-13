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Число близнецов среди новорожденных в мире достигло пика

Исследователи из Великобритании, Франции и Нидерландов утверждают, что сейчас каждый 42-й ребенок на планете является близнецом.


Ученые фиксируют рекордное число рождаемых близнецов в мире и предполагают, что их количество достигло пика, поэтому в будущем оно может оставаться на плато или пойдет на спад, пишет Sputnik, это следует из результатов исследования, опубликованного в научном издании Human Reproduction.

Исследователи из Великобритании, Франции и Нидерландов выяснили, что сейчас каждый 42-й ребенок на планете – близнец, а ежегодно в мире появляется около 1,6 миллиона пар близнецов. Таким образом, их число за 30 лет увеличилось почти на треть.

Быстрее всего количество таких детей растет в Европе, Северной Америке и Азии, однако лидером по числу близнецов, как и в конце ХХ века, остается Африка. Снижается этот показатель только в регионах Латинской Америки.

Эксперты связывают отмеченные тенденции с распространением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также большую роль сыграло то, что рожающие женщины стали старше – шанс стать матерью близнецов увеличивается с возрастом.
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