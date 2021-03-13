Эйсмонт и Кочанова 12 марта смотрели «Паўлiнку» в Купаловском театре
На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси».
Эйсмонт и Кочанова смотрели в Купаловском театре обновленный спектакль «Паўлiнка». Фото: БелТА
В Купаловском театре 12 марта, в пятницу, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и глава Совета Республики Наталья Кочанова смотрели обновленный спектакль «Паўлiнка». Об этом сообщает БелТА.
На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси», которые участвовали в автопробегах «За единую Беларусь».
На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси». Фото: БелТА
На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси». Фото: БелТА
Напомним, что 19 февраля Александр Лукашенко приезжал в Купаловский театр смотреть обновленную «Паўлiнку».
09:36 13/03/2021
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