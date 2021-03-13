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В Минске открылся Gastrofest: где можно купить огромную порцию еды всего за 18 рублей?

Участие в гастрономическом фестивале принимают 11 столичных заведений.


Среди них: Vinie Jones Pub на Интернациональной, 33.

В фестивальный сет от заведения входят:

-Сэндвич с рваной свининой
-Кесадилья с цыпленком
-Крокеты с прошутто и соусом
-Картофель фри
-Зеленый салат
-Овощная сальса
Общий вес блюда — 950 грамм.


В пивном ресторане Beef&Beer на Тимирязева, 65 за 18 рублей вам предложат: 
 

-Фишбургер с белой рыбой
-Штрудель со свининой и шпинатом
-Крылышки в медово-горчичной глазури
-Картофель фри
-Белый соус с мятой и чесноком, кетчуп
Общий вес сета — 890 грамм
 
А в пабе «1067» на Володарского, 22 за 18 рублей вам подадут: 
-Говяжий тартар с тобико и грушей
-Свиные ребра в копченой глазури
-Тако с цыпленком и красной фасолью
-Картофель фри с желтком
-Сырный соус
Вес блюда — ровно килограмм.
 
Источник: blizko.by
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