Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане
Геологи из Франции и Австрии заметили в южной части Индийского океана процесс зарождения нового континента. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Terra Nova.
Ученые сообщают, что в районе архипелага Кергелен возле Антарктиды образуется скопление континентальной коры, которое обычно находится у берегов других материков.
Она формируется из магмы, которая, вытекая из недр, образует верхний гранитный слой.
Геологи пришли к выводу, что через несколько миллионов лет к югу от Индии появится еще один континент.
09:21 13/03/2021
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