Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане









Ученые сообщают, что в районе архипелага Кергелен возле Антарктиды образуется скопление континентальной коры, которое обычно находится у берегов других материков.





Она формируется из магмы, которая, вытекая из недр, образует верхний гранитный слой.





Геологи пришли к выводу, что через несколько миллионов лет к югу от Индии появится еще один континент.