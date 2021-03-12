Брестчанину с бчб-причёской вернули изъятые вещи, но списали деньги





Брестчанина с бчб-прической Андрея Приставко с июля прошлого года задерживали восемь раз. Последнее задержание было 4 марта. Спустя трое суток его отпустили.





Андрей Приставко рассказал, что 4 марта его задержали как подозреваемого по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за участие в акции протеста 8 ноября, которая проходила в Минске.

За ту акцию он уже отсидел 15 суток и побывал на Окрестина, в Жодино и Барановичах. Он рассказывал, пишет 1reg.by, что при задержании ему сломали руку.





Про то, что Андрей является подозреваемым по уголовному делу, он узнал только после предпоследнего задержания под Новый год за одиночный пикет. Тогда он получил 15 суток. В квартире родителей, которые живут в Витебске, провели обыск.





4 марта с обыском уже пришли к Андрею Приставко. Изъяли оргтехнику: компьютер, телефоны, флешки, цифровой фотоаппарат. Вещи описали, погрузили в автомобиль и вместе с ним отвезли в Минск в следственный комитет Ленинского района. Там был допрос, после которого его увезли сначала в Ленинский РУВД, потом на Окрестина.





7 марта, в воскресенье, Андрея отвезли в Ленинский РОВД, где он несколько часов провел в камере, ожидая следователя. В итоге следователь приехал и отпустил его.





Андрей был готов к любому развитию событий, но все обошлось, и ему вернули его вещи, сообщив, что он все ещё находится в статусе подозреваемого по уголовному делу. Брестчанин утверждает, что у него нет подписки о невыезде, но он обязательно всегда должен быть на связи. Его предупредили, что могут вызвать в любой момент.





Также на днях у Андрея Приставко списали с карты 556 рублей в счёт уплату штрафов, которых в общем было на 50 базовых.





Справка





Статья 342 УК РБ, часть 1: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.