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К 6 годам колонии приговорили бобруйчанина, поджёгшего опорный пункт в сентябре

В пятницу, 12 марта, состоялось последнее заседание по делу бобруйчанина, который в сентябре 2020 года поджег опорный пункт № 4 на улице Куйбышева.


Мужчину судили за умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающихся в неуважении к обществу, сопровождающихся уничтожением и повреждением имущества (хулиганство), пишет «Вечерний Бобруйск». Также его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, совершенное общеопасным способом.

Бобруйчанина приговорили к 6 годам исправительной колонии усиленного режима и принудительному лечению от хронического алкоголизма. Также мужчине придется заплатить 205 рублей 72 копейки.

Мать обвиняемого рассказала, что пока не знает, будут ли они обжаловать приговор.
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