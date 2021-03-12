



Мужчину судили за умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающихся в неуважении к обществу, сопровождающихся уничтожением и повреждением имущества (хулиганство), пишет «Вечерний Бобруйск». Также его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, совершенное общеопасным способом.





Бобруйчанина приговорили к 6 годам исправительной колонии усиленного режима и принудительному лечению от хронического алкоголизма. Также мужчине придется заплатить 205 рублей 72 копейки.





Мать обвиняемого рассказала, что пока не знает, будут ли они обжаловать приговор.