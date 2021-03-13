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Сотрудница фонда "Страна для жизни" объявляет голодовку за политзаключенных

Сотрудница фонда" Страна для жизни " Марина Гарбуз объявила голодовку в поддержку политзаключенных.


Марина Гарбуз / кадр из видео​

На сегодня известно о голодовке трех человек. Игорь Банцер и Игорь Лосик держат сухую голодовку (ничего не едят и не пьют), передает Еврорадио. Также голодовку объявил Дмитрий Фурманов.

Марина Гарбуз говорит, что была вынуждена уехать из Беларуси. Она поддерживает политзаключенных. Она напоминает, что Игорь Банцер может просто не дожить до следующего судебного заседания — сегодня он голодает уже десятый день.

"Мне искренне непонятно, чем руководствуются те, кто сегодня узурпировал власть в Беларуси. Очередным преступным приказом? Отсутствием совести? Проблемами с психикой? Или вседозволенностью?

Я не могу позволить, чтобы трое детей Игоря Банцера и дочь Игоря Лосика росли без отцов лишь из-за того, что Беларусь оккупировала кучка террористов и из-за того, что у кого-то по-прежнему хата с краю", — заявляет женщина.

Она говорит, что начинает голодовку, и просит политзаключенных прекратить голодать.
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