В Бресте через интернет собирают подписи под заявлением на имя депутата Брестского-западного избирательного округа №1 Леонида Брича. Избиратели, пишет БГ, заполнившие гугл-форму, требуют, чтобы парламентарий от их имени выступил против нижеперечисленных изменений в законодательство в случае, если будет проводиться их обсуждение, и проголосовать против их принятия в случае, если будет проводиться голосование по ним на сессии парламента.





В заявлении говорится, что «мы, являясь единственным источником государственной власти, осознавая и принимая ответственность за настоящее и будущее Республики Беларусь, категорически против:





– любого расширения понятий «экстремизм» и «экстремистская деятельность»; введения уголовной ответственности за мирное, без оружия и причинения вреда здоровью и имуществу граждан и организаций, участие в массовых мероприятиях любого вида;





– введения ответственности за распространение сведений о должностных лицах, если они не составляют государственную, врачебную тайну, тайну переписки или тайну личной жизни; смягчения ответственности или освобождения от ответственности должностных лиц, служащих внутренних войск и подразделений МВД за применение силы и спецсредств;





– введения уголовной ответственности за дискредитацию органов государственной власти и управления, умышленное распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь;





– введения запрета и (или) ответственности за использование не запрещенной законодательно т. н. «незарегистрированной символики», признания в качестве таковой государственного флага Республики Беларусь образца 1992 года и сочетаний белого и красного цветов в элементах одежды, украшений, аксессуаров;





– изменений в законе об адвокатской деятельности, запрещающих индивидуальным адвокатам и (или) адвокатским бюро оказание юридической помощи по вопросам уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях».





Кроме того, избиратели хотят получить от Леонида Брича развернутый ответ, собирается ли депутат выполнить их требования, и отчитаться о ходе их выполнения.





Напомним, в прошлом году брестчане, проживающие на территории Брестского-Западного избирательного округа № 1, уже отправляли заявления с подписями Леониду Бричу. Например, в сентябре через депутата они требовали исключить из КоАП «позорную» статью 23.34. В ответ Брич заявил, что эта статья из кодекса исключаться не будет, потому что «имеют место правонарушения в этой сфере, которые затрагивают права и законные интересы большинства граждан государства, и виновные лица должны быть привлечены к ответственности».





Кроме того, брестчане требовали от представителя округа в парламенте донести их позицию до других депутатов, публично осудить чрезмерную жестокость и насилие со стороны силовиков 9-12 августа прошлого года, сделать депутатские запросы в различные ведомства по поводу правомерности действий силовиков, инициировать создание межрегиональной комиссии для расследования фактов применения в Бресте пыток, насилия и т. д.





В октябре прошлого года состоялась встреча Брича с избирателями, во время которой депутат сказал, что довел позицию части своих избирателей до Палаты представителей, а попытка получить полную информацию у МВД, Следственного комитета, по его словам, оказалась безуспешной.









Читать далее: