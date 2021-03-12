«Разразилась катастрофа»: Врач Мартов ответил Лукашенко, который приказал поставить его на место
Владимира Мартова, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) увольняют с 3 апреля.
Несколько дней назад врач дал откровенное интервью TUT.BY, в котором рассказал о катастрофической ситуации с кислородом, которая сложилась в больнице во время второй волны эпидемии коронавируса и нежеланием высшего руководства эту проблему решать. Сегодня Лукашенко во время визита в больницу в Молодечно спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича, правду ли сказал Мартов в этом интервью, Пиневич замялся, а Лукашенко сказал тогда, что если в этом вопросе есть «политика», то нужно врача на место поставить, пишет the-village.me. Владимир Мартов опубликовал пост в Facebook, в котором еще подробнее рассказал о том, что случилось и ответил на слова Лукашенко про «политику».
— По существу вопроса поясняю следующее:
1. В начале первой волны коронавируса в марте 2020 года в моей Витебской БСМП в срочном порядке монтировали кислородные точки в терапевтическом корпусе, выделенном для лечения коронавирусных пациентов. Было смонтировано более 100 точек помимо отделения реанимации.
Мы прошли первую волну без каких-либо нареканий к системе подачи кислорода.
2. С началом второй волны что-то случилось с системой подачи кислорода. Осенью 2020 года мы потеряли много точек, которые раньше работали безукоризненно. Мы лишились возможности подключать аппарат искусственной вентиляции в акушерском корпусе — то есть там, где до этого (еще в октябре) спасли молодую женщину после кесарева сечения.
Возможности расширения отделения реанимации оказались ограничены.
3. Сказать что администрация БСМП ничего не предпринимала — неправда. Дважды специалисты из Минска меняли систему переключения кислородных баллонов (каждый раз это была войсковая операция), тема звучала, проблему пытались решить…
4. И все равно разразилась катастрофа 7-8 января.
И до этого перебои с подачей кислорода время от времени приводили к печальным последствиям. Но в те дни произошел масштабный сбой.
Это ЧП «замели под коврик». Мое обращение к министру Пиневичу имело следствием мое увольнение.
Присланная комиссия минздрава не изучала произошедшие события: она проверяла, правильно ли мы лечим ковидных пациентов.
5. Перебои с подачей кислорода периодически случаются посейчас.
Для пациентов с крайней степенью зависимости от кислорода даже небольшой перебой трудно переносим. А уж 20 минут!..
6. Чего стоило бы — озаботиться проблемой контроля за системой подачи кислорода в отделения реанимаци и интенсивной терапии?
В любом холодильнике с медикаментами лежит градусник, медсестры ведут журнал контроля температурного режима холодильника.
Нет! «У нас все под контролем!»
Между тем пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров. Очередной сбой может случиться в любой день.
7. Подача кислорода не зависит от того, зав. отделением реанимации оппозиционер или нет.
Политизация вопроса — это о чем?
А это оно самое: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя…».
21:52 12/03/2021
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