Несколько дней назад врач дал откровенное интервью TUT.BY, в котором рассказал о катастрофической ситуации с кислородом, которая сложилась в больнице во время второй волны эпидемии коронавируса и нежеланием высшего руководства эту проблему решать. Сегодня Лукашенко во время визита в больницу в Молодечно спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича, правду ли сказал Мартов в этом интервью, Пиневич замялся, а Лукашенко сказал тогда, что если в этом вопросе есть «политика», то нужно врача на место поставить, пишет the-village.me. Владимир Мартов опубликовал пост в Facebook, в котором еще подробнее рассказал о том, что случилось и ответил на слова Лукашенко про «политику».









— По существу вопроса поясняю следующее:





1. В начале первой волны коронавируса в марте 2020 года в моей Витебской БСМП в срочном порядке монтировали кислородные точки в терапевтическом корпусе, выделенном для лечения коронавирусных пациентов. Было смонтировано более 100 точек помимо отделения реанимации.





Мы прошли первую волну без каких-либо нареканий к системе подачи кислорода.





2. С началом второй волны что-то случилось с системой подачи кислорода. Осенью 2020 года мы потеряли много точек, которые раньше работали безукоризненно. Мы лишились возможности подключать аппарат искусственной вентиляции в акушерском корпусе — то есть там, где до этого (еще в октябре) спасли молодую женщину после кесарева сечения.





Возможности расширения отделения реанимации оказались ограничены.





3. Сказать что администрация БСМП ничего не предпринимала — неправда. Дважды специалисты из Минска меняли систему переключения кислородных баллонов (каждый раз это была войсковая операция), тема звучала, проблему пытались решить…





4. И все равно разразилась катастрофа 7-8 января.





И до этого перебои с подачей кислорода время от времени приводили к печальным последствиям. Но в те дни произошел масштабный сбой.





Это ЧП «замели под коврик». Мое обращение к министру Пиневичу имело следствием мое увольнение.





Присланная комиссия минздрава не изучала произошедшие события: она проверяла, правильно ли мы лечим ковидных пациентов.





5. Перебои с подачей кислорода периодически случаются посейчас.





Для пациентов с крайней степенью зависимости от кислорода даже небольшой перебой трудно переносим. А уж 20 минут!..





6. Чего стоило бы — озаботиться проблемой контроля за системой подачи кислорода в отделения реанимаци и интенсивной терапии?





В любом холодильнике с медикаментами лежит градусник, медсестры ведут журнал контроля температурного режима холодильника.





Нет! «У нас все под контролем!»





Между тем пациенты остаются в заложниках непрофессиональных менеджеров. Очередной сбой может случиться в любой день.





7. Подача кислорода не зависит от того, зав. отделением реанимации оппозиционер или нет.





Политизация вопроса — это о чем?





А это оно самое: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя…».