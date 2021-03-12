Пропагандист Азарёнок попал в украинскую базу "Миротворец"
Журналиста телеканала СТВ Григория Азарёнка внесли в украинскую базу "Миротворец". Там публикуются данные людей, которые считаются врагами Украины.
Григорий Азарёнок / СТВ
Азарёнка обвиняют в отрицании российской агрессии, антиукраинской пропаганде, превышении служебных полномочий, вмешательстве в дела Украины и распространении кремлёвской пропаганды, передает Еврорадио.
Вероятно, одной из причин такого решения стал недавний телесюжет, в котором Азарёнок назвал Украину страной нищего и вымирающего народа. "Они распродали всю страну: землю, заводы, порты. Они превратили процветающую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек чуть ли не официально поставляют в европейские бордели", — вещал телепропагандист.
21:25 12/03/2021
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