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Ученые хотят создать на Луне банк спермы и яйцеклеток

Хранилище репродуктивных клеток ученый из Университета Аризоны Джекан Тханга предлагает разместить в лунных "ямах", в которых когда-то текла лава.

По подсчетам ученых, для транспортировки клеток на Луну понадобится 250 запусков ракет. Фото: depositphotos.com

Американский ученый Джекан Тханга из Университета Аризоны предложил создать на Луне хранилище репродуктивных клеток – спермы и яйцеклеток – 6,7 млн видов живых существ, включая людей. Об этом 11 марта написало издание New York Post.

По словам ученого, из-за нестабильности нашей планеты земное хранилище сделает образцы уязвимыми, пишет gordonua.com. Он считает, что уже сейчас многие растения и животные на Земле находятся под серьезной угрозой, в том числе и из-за деятельности человечества.

Поэтому Тханга предложил организовать хранилище репродуктивных клеток на Луне. По его задумке, репродуктивные клетки должны храниться в недавно обнаруженных лунных "ямах", из которых, по мнению ученых, текла лава миллиарды лет назад.

По словам Тханги, эти "ямы" достигают глубины в 80–100 метров, что обеспечивает защиту от сильных перепадов температур, падения метеоритов и радиации.

Ученый добавил, что для транспортировки 50 образцов каждого из 6,7 млн целевых видов в целом потребуется 250 запусков ракет. Для сравнения: для создания Международной космической станции, которая находится на низкой околоземной орбите (гораздо ближе, чем Луна), потребовалось 40 запусков.
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