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Задержан минский "мавроди": ДФР прикрыл финансовую пирамиду

Незаконная схема по привлечению денег действовала в Минске более года, в качестве вкладчиков было привлечено не менее 100 человек.


Деятельность преступной группы, которая более года работала по принципу финансовой пирамиды, была пресечена в столице, сообщили в пресс-службе КГК Беларуси.

Было установлено, что она без лицензии осуществляла предпринимательскую деятельность по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода.

"Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды: выплата дохода и возврат вложенных денег одним клиентам осуществлялись за счет денежных средств, принятых от других клиентов", - рассказали Sputnik в КГК.
Там также отметили, что организатор финансовой пирамиды, который использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, задержан.

"Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", - сообщили в Управлении ДФР КГК по Минской области и Минску.

Там также отметили, в качестве вкладчиков было привлечено не менее 100 человек.

Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тысяч долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и совершения выгодных сделок. Минимальный размер взноса составлял одну тысячу долларов или евро.

Средства от вкладчиков путем международных банковских переводов зачислялись на счета в иностранных банках. В структуру компании входили так называемые советники, которым за привлечение клиентов полагался определенный процент с внесенных новичками сумм. Кстати, для советников были организованы платные обучающие семинары-инструктажи по работе с потенциальными вкладчиками.

Доход, полученный от функционирования финансовой пирамиды, составил более 350 тысяч рублей, расследование уголовного дела продолжается.
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