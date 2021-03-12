“Заявление написал не я”: в Минске судят мужчин, которые попали в засаду ОМОНа
12 марта в Минске начался суд над 37-летним Кириллом Казеем и 34-летним Юрием Сергеем. Мужчин обвиняют в “подготовке к совершению особо злостного хулиганства” и “незаконном хранение боеприпасов”.
В зале суда / Еврорадио
Казей и Сергей — те самые минчане, которых ОМОН поймал недалеко от дома водителя BMW, незадолго до того избившего парня с БЧБ-флагом просто на проезжей части в Чижовке, передает Еврорадио.
Дмитрий Давыдюк — тот самый водитель BMW, который проходит по делу потерпевшим, стоит в стороне от десятков людей, которые пришли в суд поддержать Кирилла и Юрия. Мы подошли к нему познакомиться.
Дмитрий Давыдюк / Еврорадио
“Если вы думаете, что я сотрудник милиции, то нет, — рассказывает Дмитрий. — Был обычным рабочим, временно не работаю. Я не сторонник того, чтобы кого-то посадили. Я вообще хочу разобраться в этой ситуации, узнать откуда растут ноги. Я без понятия кого задержали. Сейчас на суде разберёмся. Виновны они или нет — я без понятия”.
На вопрос, зачем надо было избивать пешехода, Дмитрий отвечает: “Это так жёстко только выглядит. Руками я бить не могу [показывает, что у него нет фаланги одного из пальцев. — Еврорадио], поэтому и бил ногой. Бил, потому что он мне стал угрожать”.
25 октября 34-летний Дмитрий Давыдюк выскочил из машины и напал на мужчину с БЧБ-флагом. Очевидцы рассказывали, что тот стоял и махал флагом на разделительной полосе дороги на улице Уборевича. По словам водителя, он зацепил парня зеркалом и вылез, чтобы разобраться.
На видео, снятом из автомобиля, который ехал следом, Дмитрий избивает упавшего на асфальт человека. Когда в драку вмешивается прохожий, он садится в машину и уезжает.
Позже Дмитрий записывает ролик, где извиняется за свой поступок. Он клянётся, что это был “дорожный конфликт”, который никак не связан с политикой. Но Кирилл Казей и Юрий Сергей всё равно решают пойти к его дому.
“Одна реплика — и все будут удалены”
В зал суда пускают только близких родственников подсудимых и журналистов. Конвоиры просят присутствующих занять места в правой половине зала. Мы сидим плотно прижавшись друг к другу, а ряды напротив клетки, в которую привели обвиняемых, остаются пустыми. За дверями ждут те, кого в зал суда не пустили.
“Таков служебный распорядок”, — нервно поясняют журналистам.
За дверью зала суда / Еврорадио
Кирилл и Юрий улыбаются, пытаясь подбодрить близких. Нас предупреждают, что перемигиваться и жестикулировать в суде запрещено.
“Я здесь следствие проводить не собираюсь. Одна реплика — и все будут удалены!” — говорит судья Анжела Костюкевич.
На момент задержания Кирилл работал начальником отдела компьютерной фирмы, Юрий — главным специалистом в банке. У обоих есть несовершеннолетние дети. Оба мужчины не согласны с обвинениями.
Защитники озвучивают ряд ходатайств, большинство из которых суд отклоняет. Адвокаты зачитывают, обвиняемые не возражают, потерпевший оставляет вопрос на рассмотрение суда, гособвинитель возражает, судья отклоняет. Например, так произошло с ходатайством адвоката Кирилла Казея провести дополнительную дактилоскопическую экспертизу (защитник считает это необходимым, поскольку обвиняемым вменяют перевозку и хранение оружия). В предоставлении полной видеозаписи с момента задержания защите тоже отказали.
Пока в суде озвучиваются материалы дела, за окнами кто-то чистит снег. Из-за этого половина слов выступающих теряется.
“Высокий суд! — обращается конвоир к судье. — За окнам кто-то стоит в синей шапке и машет”.
В суде объявлен перерыв
“Я смотрела эти видео и, конечно, так избивать людей нельзя, — говорит Екатерина, жена Кирилла Казея. — Но о том, что муж собирается ехать по адресу [Давыдюка] из интернета, не знала. Честно говоря, не особо помню, чтобы мы обсуждали с ним эти новости. Вечером мы привезли домой детей после занятий, Кирилл поехал на деловую встречу. Когда он не вернулся, я забеспокоилась и стала обзванивать РУВД. В Заводском мне сказали, что он там, но причину не пояснили”.
Екатерина, жена Кирилла Казея / Еврорадио
На следующий день сотрудники компьютерной фирмы, в которой работал Кирилл и на которую была зарегистрирована его машина, сообщили Екатерине, что их вызвали на освидетельствование.
“Это случилось днём, ключи от машины забрали ночью. О том, что происходило всё это время, можно только догадываться. В тот же день по ОНТ вышел сюжет, где показали, что в машине нашли гранату, патроны и так далее. Какая граната? Мы в этой машине возим детей, и в доме никогда не было никакого оружия. Муж этим вообще не интересовался — ни охотой, ничем”, — возмущается Екатерина.
Супруга Юрия общаться с нами не стала.
Пострадавший не писал заявлений в милицию
Дмитрий Давыдюк подробно рассказывает суду свою историю. Он говорит, ехал на машине с тёщей, от пешехода пахло алкоголем, речь была несвязная. Мол, тот первый начал конфликт, угрожая набить ему лицо.
Давыдюк: 27 октября на различных порталах в интернете появилось видео конфликта в обрезанном виде. Там не видно начала конфликта...
Судья: Просто факт применения насилия?
Давыдюк: ...чтобы выставить меня в негативном свете. Дальше информацию с моими личными данными вместе с видео разместили в интернете. Пошли комментарии типа я ябатька, лукашист.... Ещё кто-то от моего имени распространил информацию, якобы я продаю машину. Было очень много звонков о продаже машины. На следующий день кто-то из знакомых рассказал о том, что на каком-то госканале был сюжет, про то, что ко мне приходили мстители.
Судья: На момент 27-28 октября где был припаркован ваш автомобиль?
Давыдюк: Рядом с работой, не по месту жительства. Я дома не сидел, работал.
Судья: Вам поступали какие-либо угрозы о повреждении автомобиля?
Давыдюк: Поступали, в экстремистских телегам-каналах.
Судья: Какого плана?
Давыдюк: Различные. Уничтожить, сжечь автомобиль. Из личных: “Я тебя убью”, “Я тебя застрелю”, “Я тебя закопаю”. Их было много.
Дмитрий говорит, что после звонков о продаже автомобиля он отдал телефон жене. Об угрозах потерпевшему рассказал его знакомый, но фамилию и место жительства парня Давыдюк называть отказывается: боится, что данные попадут в интернет. Скрины угроз и негативных комментариев под видео на интернет-порталах он не делал, так как не собирался обращаться в милицию. В историю эту влез, потому что спустя неделю после случившегося в его дворе парня вызвали “опросить” в Заводской районный отдел Следственного комитета. По его словам, никаких заявлений он не писал.
Судебное заседание продолжится 19 марта.
20:02 12/03/2021
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