+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Огромный пожар в Украине видно из Пинска: что там происходит

На сопредельных с Беларусью украинских территориях начался пожар из-за весенних палов.

На территории Украины огромный пожар, зарево которого видно на десятки километров. Фото: Пинский райисполком.

О том, что огромное зарево пожара в Украине видно у самой границы Пинского района и, в целом, на 30 - 40 километров, сообщили в пресс-службе Пинского райисполкома, пишет KP.BY
.
В райисполкоме уточнили, что на украинских землях горит сухая растительность. Весенние палы распространились на болотистую местность, горит трава и кустарники поверх льда и воды. Участки являются труднодоступными.

Горит труднодоступная болотистая местность. Фото: Пинский райисполком.

- Пинский ГРОЧС вместе с пограничниками круглосуточно мониторят развитие пожарной обстановки. Создан оперативный штаб, которым отслеживаются интенсивность и вектор направления движения огненного фронта, - прокомментировали в райисполкоме.

К горящим землям ближе всего белорусская деревня Паре - на данный момент для сельчан угрозы возгорания нет. Но в МЧС готовы к любому развитию ситуации.

Спутники фиксируют несколько точек возгорания. Фото: Пинский райисполком.

Сервис «Карта пожаров», отслеживающий ситуацию со спутников, зафиксировал на сопредельных с Беларусью территориях Украины несколько очагов возгорания и 7 термоаномалий. Все они - вдоль белорусско-украинской границы на участке Пинского района. Площадь контура пожара - около 6,33 квадратных километров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]