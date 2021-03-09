



Девушек признали виновными в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», при том, что они выполняли свои профессиональные обязанности — 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен». Проще говоря, рассказывали и показывали в прямом эфире то, что видели своими глазами.





В тот день белорусы пришли к мемориалу Романа Бондаренко почтить его память. Туда же подтянулись и силовики для разгона людей. Андреева и Чульцова снимали происходящее из окна квартиры и выходили на улицу для общения с участниками марша. Катя работала с микрофоном, а Даша, как оператор, с видеокамерой. Свою вину журналистки не признали. Обвинительный приговор вынесла судья Наталья Бугук.





В суде первой инстанции была оглашена резолютивная часть, позже в открытом доступе появился полный текст вердикта объемом в 21 страницу.





«Могилев.Онлайн» ознакомился с мотивировочной частью приговора, который пока не вступил в законную силу и обжалован.





Фабула приговора





Она изложена в одном очень длинном предложении, а потому публикуем ее с некоторыми сокращениями.





Суд установил, что обвиняемые Бахвалова и Чульцова «совершили организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушении работы общественного транспорта, активное участие в таких действиях при отсутствии более тяжкого преступления».









Под грифом «секретно». Тайны приговора журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой





15 ноября 2020 года они, «действуя группой лиц по предварительному сговору друг с другом и с иными неустановленными лицами, реализуя умысел на организацию групповых действий… а также на активное участие в таких групповых действиях, не имея аккредитации журналиста средств массовой информации на территории Республики Беларусь, в том числе с использованием видеокамеры, видеокодера, микрофона в прямом эфире… путем озвучивания информации, в том числе предоставленной деструктивными аккаунтами социальных сетей, осуществили сбор активных участников грубого нарушения общественного порядка на территории г. Минска, в том числе вблизи дома 1 по Сморговскому тракту, склоняли их к конкретным действиям… и руководили соответствующими действиями, в том числе высказывали просьбы подъехать на место проведения несанкционированных массовых мероприятий водителей на личном транспорте с целью блокирования техники правоохранительных органов, сообщали участникам вышеуказанных групповых действий информацию о проводимых правоохранительными органами мероприятий… давали положительную оценку, таким образом призывая к участию в указанных групповых действиях большого количества людей…, а также умышленно приняли непосредственное активное участие совместно друг с другом и с иными неустановленными лицами… в нарушение установленного ст.10 Закона РБ „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ порядка проведения массовых мероприятий, публичном выкрикивании лозунгов, совершении громких хлопков руками, массовом длительном, упорном, непрекращающемся нарушении общественного спокойствия…».



А какие ваши доказательства?





К месту заметить, что в приговоре нет доказательств, что девушки выкрикивали лозунги и хлопали руками. Суд пришел к выводу, что виновность журналисток в совершенном преступлении установлена и подтверждается «совокупностью исследованных судом доказательств». При этом суд ссылается на показания семи свидетелей, но ни один из них не дал показаний против Андреевой и Чульцовой.





Примечательно, что в приговоре есть ссылка на аудиозаписи, согласно которым 15 ноября 2020 года «многочисленные граждане обращались на специальную линию „102“ ГУВД Мингорисполкома с сообщениями о несанкционированных массовых мероприятиях, о нарушениях общественного порядка на территории Центрального района Минска, в том числе по ул. Червякова и Сморговскому тракту, о блокировании движения транспортных средств». В суде из этих «многочисленных» лишь некто Скорина Н.Н. дал показания, да и то весьма противоречивые. Судя по всему, минчанин в милицию звонил по другому поводу, однако следователь, как отмечено в приговоре, «указал на то, что данные обстоятельства не относятся к настоящему уголовному делу». Скорина сообщил, что «возле его окон был припаркован автомобиль, в котором, находились люди, по его мнению, являющиеся координаторами действий протестующих». Однако обвиняемых он «не наблюдал».





Получается, что в этом деле нет свидетелей, которые могли бы сообщить следствию и суду, что, увидев прямой репортаж «Белсата», они тут же бросили все дела и устремились на «площадь Перемен».









Под грифом «секретно». Тайны приговора журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой





Главными же доказательствами виновности Андреевой и Чульцовой суд признал «письменные и вещественные доказательства» в виде видеозаписи под именем «Марш смеласцi. Я выходжу» и распечатки цитат, которыми Катя Андреева комментировала события на «площади Перемен» 15 ноября.





Привлеченные адвокатами эксперты не обнаружили в словах журналистки ничего криминального, но их заключение суд проигнорировал и пришел к выводу, что Андреева (Бахвалова): «Фактически руководила групповыми действиями граждан, нарушающих общественный порядок: высказывала просьбы подъехать на место проведения несанкционированных массовых мероприятий водителей на личном автотранспорте с целью блокирования техники правоохранительных органов, а также прибыть людей по вышеуказанному адресу с целью создания массовости для возможности противостояния действиям правоохранительных органов». В качестве доказательств приводятся, например, такие цитаты:





— «Машыны запаволілі рух, утварылася такая пробка, корка, але гэта і таксама для таго, каб сюды не маглі патрапіць сілавікі. Ужо раней гучалі такія заклікі, такія ініцыятывы, проста запавольваць рух альбо спыняць, каб не дапускаць спецтэхніку альбо іншы транспарт сілавікоў на кропку збору пратэстоўцаў».





— «На плошчы Перамен няма месца фактычна, людзі займаюць бліжэйшыя двары, паведамляюць цяпер буйныя навінавыя тэлеграм каналы. Таксама паведамляецца, што машыны, кіроўцы якія вольныя цяпер, могуць пад’ехаць на плошчу Пераменаў, каб дапамагчы абараніць людзей ад магчымага прыезду сюды спецтэхнікі».





Весьма витиеватыми выглядят доказательства вины Дарьи Чульцовой. Могилевчанка в этом дуэте журналисток была оператором. Понятно, что она не озвучивала происходящие события и никоим образом не могла «руководить групповыми действиями». Однако у суда на этот счет было свое мнение.





«Бахвалова и Чульцова участвовали в совершении преступления в качестве исполнителей, при этом между ними в процессе совершения преступления имело место фактическое распределение функций… Несмотря на то обстоятельство, что сама Чульцова не комментировала происходящие события, однако осуществляя съемку, обеспечивала выход в прямой эфир на различных ресурсах Глобальной сети Интернет информации, озвучиваемой Бахваловой, в том числе предоставленной деструктивными аккаунтами социальных сетей, способствующей сбору активных участников грубого нарушения общественного порядка, склонению их к совершению конкретных действий и руководству соответствующими действиями», — констатируется в приговоре.





Примечательно, что в тот день в районе описываемых событий был заглушен мобильный интернет.





Под грифом «секретно»





Также из приговора следует, что девушки еще до событий 15 ноября находились в разработке у правоохранителей. Об этом свидетельствует такая многозначительная цитата:





«Суд признает результаты оперативно-розыскной деятельности допустимыми доказательствами. Так, председательствующим было изучено агентурно-оперативное дело, при этом каких-либо нарушений уголовно-процессуального кодекса и закона Республики Беларусь „Об оперативно-розыскной деятельности“ установлено не было».









Под грифом «секретно». Тайны приговора журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой





Примечательно, что в упомянутом законе есть термин и пояснение, что такое «дело оперативного учета», но нет никаких ссылок или отсылок к понятию «агентурно-оперативное дело». Здесь либо судья ошиблась, либо, как говорится, мы чего-то не знаем, и знать не должны, ибо подобного рода дела защищены грифом «секретно». В то же время, если такое дело заведено в отношении конкретного человека, то и вести его будут до обвинительного приговора. С использованием доносов осведомителей, агентов и многочисленных технических средств спецслужб. Что, очевидно, и случилось с журналистками «Белсата».