







Kazna, Aura и Виталий Воронко / коллаж Еврорадио





В то же время у белорусов возникли вопросы к художественной ценности песни, пишет Еврорадио. Неужели среди полусотни заявок, которые получил медиахолдинг, не нашлось ничего более "вкусного"?





Выборы белорусского участника "Евровидения" в этом году были непубличными. Мы не знаем все 50 песен, которые претендовали на исполнение в Роттердаме. Но расскажем вам об известных заявках. Кто из отбора на "Евровидение-2021" оказался, гмм, хуже, чем "Галасы ЗМеста"?





Kazna













Современные танцы, немного хип-хопа и в меру самомнения — это о песне "Braids" ("Косы") певицы Kazna.





Kazna — начинающая певица из России. Большой известности пока не добилась: во всяком случае, в инстаграме у неё лишь порядка 34 тысяч подписчиков. Правда, это не мешало ей представлять себя как одну из фавориток отбора. Ха! Она не знала, как проходят выборы в Беларуси!





С позицией БТ Kazna не согласна и даже запустила петицию с призывом отправить на конкурс себя. Но там пока около сотни подписей.





Chakras





Проект продюсера Максима Алейникова Chakras участвовал в отборе на "Евровидение" в прошлом году. Сейчас коллектив попробовал снова.





Полную версию песни Алейников не публиковал — доступен только тизер. Группа снова сделала акцент на три разных типа вокала: эстрадный, народный и оперный. Поехать на конкурс это не помогло. От каких-то комментариев для Еврорадио продюсер отказался.





Hashmal





Группа Hashmal создана недавно, самый яркий её участник — баянист Виталий Воронко. Песня для отбора названа двусмысленно — "Sugar Balls" ("Сахарные шарики", но также слово balls можно перевести как "яйца").





Баян, саксофон, барабаны, бодрый мотив — всё в духе того, что обычно делает Воронко.





Aura









Авторов песни "Любимую не отдают" и активных сторонников Александра Лукашенко Евгения Олейника и Юлию Быкову (создатели Aura) многие считали единственным реальным претендентом на "Евровидение". Но что-то пошло не так.





Для отбора Aura подготовила песню в духе ранних 2000-х — "Свет жыве каханнем". Комментируя выбор группы "Галасы ЗМеста", Быкова и Олейник пожелали им удачи и пообещали в будущем снова пытаться поехать на шоу. От комментария Еврорадио Евгений Олейник также отказался.





Daz Sampson





Британский исполнитель уже ездил на "Евровидение" — в 2006 году, но занял 19-е место из 24. Теперь он почему-то захотел поехать на шоу от Беларуси с песней "Give You Love", которую исполнил дуэтом с некой Katya Ocean.





Сама песня напоминает даже не о временах, когда сам Сэмпсон ездил на конкурс, а о 90-х и знаменитой "Barbie girl".





Brian Left





Малоизвестный исполнитель из Испании хотел представлять Беларусь с песней "Beat Like A Drum" ("Стучать как барабан"). Композицию трудно назвать идеальной, но из известных на сегодня заявок она хоть как-то похожа на формат участников "Евровидения".





…и Зена?

В социальных сетях активно распространялась информация о том, что снова участвовать в отборе хотела ЗЕНА (Зина Куприянович), которая ездила на "Евровидение" в 2019 году.





Но, как рассказала Еврорадио мама артистки Нелли Куприянович, это не так: никакую заявку в этом году они не подавали.





Должно ли БТ заменить артиста?





ЕВС отклонил только песню в её нынешнем варианте, запретить участвовать группе "Галасы ЗМеста" вещательный союз не может. При этом в композиции достаточно будет частично поменять текст — и на шоу её снова смогут принять.





Но на решение у БТ осталось мало времени: все песни должны быть представлены к понедельнику, когда пройдёт встреча глав делегаций стран — участниц конкурса. Есть вариант и что Беларусь сама откажется от участия в шоу в этом году.



