— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — попытался сформулировать вопрос Лукашенко, пишет TUT.BY.





— БСМП Витебска, — подсказал Дмитрий Пиневич.





— Так что там за проблема? Не хватает кислорода…





— Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода, — подключился к диалогу помощник президента Александр Косинец.





— Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек… — замялся с ответом глава Минздрава.





— Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить, — заявил Лукашенко.





— Поставим, — пообещал Пиневич.





— Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать, — продолжил Лукашенко.





ЧП с кислородом в БСМП Витебска





Напомним, в интервью TUT.BY Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), рассказал, что в начале января в больнице произошло ЧП с кислородом. В хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. Стали умирать люди: «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека».





— Промолчать об этом ЧП я, разумеется, не мог — написал министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу [копия сообщения Мартова есть в редакции. — Прим. TUT.BY]. Он прислал комиссию в нашу больницу. Систему подачи кислорода никто не исследовал, со мной обсуждали совсем другие вопросы, — рассказал Владимир Мартов.





TUT.BY направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать причины и последствия ЧП с кислородом в витебской БСМП, а также получить комментарий у министра Дмитрия Пиневича, но безуспешно.



