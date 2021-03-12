В Дзержинске задержаны создатели и активные участники telegram-чатов





Сообщается, что «граждане занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения среди участников чата, а также организовывали несанкционированные массовые мероприятия на территории города и района».





Известно, пишет Ежедневник, что некоторые из них в прошлом году принимали активное участие в протестных акциях в столице и Дзержинском районе.





Оперативниками проверяется причастность фигурантов к финансированию экстремистской деятельности. В их домах проведены обыски, изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и протестная символика. Деятельность отдельных telegram-каналов прекращена.





Как пишет tut.by, к ним сегодня обратился местный житель, который сам когда-то был администратором одного из сообществ жителей Дзержинска в Telegram. Он рассказал, что «за ночь исчезли Telegram-чаты «Стройка Дзержинск» (объявления строительной тематики), «Где ГАИ. Дзержинск и район» и «Ситуация на дорогах (Мачулищи-Гатово)».





Еще один местный житель, активист, попросивший не указывать его имени, рассказал нам, что вечером 11 марта в районе 16.00 начались обыски и осмотры у многих активистов Дзержинского района.





«В общей сложности задержаны девять человек (пресс-служба МВД сообщила, что задержанных было семеро – прим.). Некоторые были с подтвержденным диагнозом «ковид» и температурой, – утверждает он. – Причины у всех разные. Кого-то по административному, кого-то по уголовному (попытка поджога Фанипольского исполкома), у других обыски по этому делу проходили еще в октябре. Еще есть задержанный по делу о надписях на заборе в деревне Петковичи».





Активист утверждает, что работали две группы силовиков на микроавтобусах с номерами шестого и седьмого региона – во время обысков они искали «какую-то одежду, символику, литературу, изымали технику».